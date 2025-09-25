Elecciones en la UOCRA Neuquén: Víctor Carcar va por la reelección

Este jueves la seccional Neuquén de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina elige autoridades gremiales. Se presentó una lista única.

La UOCRA va a elecciones en todo el país. Foto: archivo.

Este jueves, el local de la Unión Obrera de La Construcción de la República Argentina ( UOCRA ), ubicado en la calle Bouquet Roldán entre Elordi y Sargento Cabral, vio llegar una gran cantidad de trabajadores desde las 8 de la mañana para participar de las elecciones en las que se renovarán las autoridades.

Las votaciones están abiertas hasta las 18 y la acumulación de afiliados al sindicato provocó que se deba cortar la calle sobre esa cuadra. Más de 5300 afiliados de toda la provincia están habilitados para votar. Las sedes que cuentan con urnas son Neuquén capital, Añelo, Rincón de los Sauces y San Martín de los Andes.

Los cargos que se eligen son los miembros de la comisión ejecutiva, vocales y delegados congresales. El periodo por el que se extenderá el próximo mandato será entre el 15 de febrero de 2026 hasta el 14 de febrero de 2030.

Esta elección cuenta con la particularidad de que tiene una lista única, es decir, una sola opción para votar. La elección se realiza debido a que es necesario dejar registro por normativas del Ministerio de Trabajo. "Es una formalidad", afirmó el primer vocal de la comisión, José Luis Ortega, en diálogo con LMNeuquén, en el local de Neuquén capital.

Quiénes integran la lista de las elecciones de la UOCRA

La lista es una renovación de la actual gestión del sindicato, conducida por el secretario general Víctor Carcar. Él encabeza la lista de la Comisión Ejecutiva. Lo sigue Juan Carlos Levi, como secretario adjunto; Rubén Oscar Ojeda, como secretario de Organización y Asuntos Gremiales; Héctor Alberto Ruiz, como secretario de Difusión y Actas; y César Godoy como secretario de Finanzas.

La lista de vocales está integrada por José Luis Ortega, Juan Francisco Acsama, Natalio Benavidez y Facundo Barahona.

Las elecciones se llevan a cabo en todas las seccionales del país que no se encuentran intervenidas.

Uocra: lo que cobra un albañil por hora en septiembre 2025

El sueldo básico por hora de un albañil nucleado en la Uocra en septiembre de 2025 oscila entre 3.640 y 10.005 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea.

Obreros - Construccion (1) Claudio Espinoza

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $5.002.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.553.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.680.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.005.

Oficial

Sueldo básico por hora: $4.279.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.753.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.200.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.559.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $3.955.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.384.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.948.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.909.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $3.640.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.059.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.746.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.280.

Sereno

Sueldo básico mensual: $661.260.

Sueldo básico con adicional por zona B: $736.673.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.105.483.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.322.520.

Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:

Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C Austral: Tierra del Fuego.

Según las escalas mencionadas más arriba, el sueldo básico por hora de un albañil nucleado en la Uocra que trabaja en la provincia de Neuquén oscila entre 4.059 y 5.553 pesos en septiembre de 2025, dependiendo de la categoría laboral.

Oficial especializado

Sueldo básico con adicional: $5.553.

Oficial

Sueldo básico con adicional: $4.753.

Medio oficial

Sueldo básico con adicional: $4.384.

Ayudante

Sueldo básico con adicional: $4.059.

Sereno