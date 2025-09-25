Fentanilo contaminado: procesaron con prisión preventiva a Ariel García Furfaro

Además, se le trabó un embargo de un billón de pesos al dueño de los laboratorios encargados de producir el fentanilo.

Ariel García Furfaro , dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., encargados de la producción del fentanilo contaminado , fue procesado este jueves con prisión preventiva, confirmaron fuentes del caso.

Al dueño de HLB Pharma y a otros 16 ejecutivos se les imputan los delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas

La Justicia Federal también les trabó un embargo de un billón de pesos , en el marco de la causa investiga la muerte de 96 pacientes.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, confirmó los procesamientos de García Furfaro y los demás detenidos, quienes ya habían prestado declaración indagatoria. Fue considerado como coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor.

fentanilo contaminado

Por su parte, Nilda, madre del empresario cumple prisión domiciliaria, mientras los acusados enfrentan penas de hasta 25 años de cárcel por homicidio agravado. A ella también le dictaron prisión preventiva, y un embargo de $500 mil millones.

A Diego García Furfaro, hermano del empresario, también lo procesaron con prisión preventiva y lo embargaron por el mismo monto, señaló TN.

Semanas atrás, en su declaración indagatoria ante el juez Ernesto Kreplak, García Furfaro aseguró que, si el fentanilo está contaminado con bacterias, “las puso otra persona”. En ese sentido, apuntó contra Andrés Quinteros, quien fuera su mano derecha y apoderado del laboratorio que está bajo investigación.

“Hablamos de una tragedia sanitaria"

Este miércoles comenzó a funcionar en la Cámara de Diputados de la Nación la comisión investigadora sobre el fentanilo adulterado. La exintendenta de Rosario, Mónica Fein, fue electa presidenta.

“Hablamos de una tragedia sanitaria que hemos tenido y que requiere, sobre todo por el pedido de muchos familiares de víctimas, que el Congreso se ponga a la altura. Hicimos una comisión con todos los sectores y comenzamos una tarea con un plan de trabajo entendiendo que la Justicia está investigando el proceso penal”, explicó Fein a Radio 2.

HLB-Pharma-1 Laboratorio HLB-Pharma-1, productor, entre otros medicamentos, del fentanilo contaminado que mató a casi 100 personas.

“Nosotros vamos a investigar el proceso administrativo y político. Con eso vamos a generar no solo un informe sino que también nuevas normas que puedan aportar a evitar futuros hechos de este tipo”, agregó.

Con respecto al laboratorio HLB Pharma, Fein sostuvo que es necesario detectar y poner en evidencia las distintas irregularidades. “Cuando Anmat lo clausura, lo hace con un informe sobre malas prácticas de elaboración, de ampollas y mecanismos inadecuados, describe una situación de déficit absoluto en la producción de alimentos ¿Por qué tardó tanto en clausurarlo?, ¿El ministro de Salud estaba al tanto?, ¿Qué pasó con los 4 kilos de fentanilo que desaparecieron? García Furfaro dijo que lo habían quemado porque estaba vencido, justo cuando lo iban a allanar”, preguntó.

La otra causa que enfrenta el empresario detenido

García Furfaro atraviesa un procesamiento por contrabando agravado, luego de declarar en la Aduana la importación de maquinaria desde China que compró por 500.000 dólares en 2022, pero las declaró en el país por 5 millones de dólares para acceder a una cotización más económica. Es decir, una sobrefacturación de 1000 por ciento.

Los laboratorios implicados están bajo estrecha vigilancia judicial, mientras la justicia analiza la extensión de las penas y las responsabilidades individuales de cada directivo. La causa, por su magnitud y número de víctimas, se perfila como una de las más graves vinculadas a la industria farmacéutica en el país.