En esta nota, te contamos de cuánto es el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar que la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) acredita en octubre de 2025 . ¿Hay aumento?

Aumenta la Tarjeta Alimentar y este será el nuevo monto que Anses pagará en octubre 2025

En septiembre de 2025 , la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) otorgó un aumento del 1,9 por ciento en el monto mensual correspondiente a las asignaciones familiares y universales. De cara al décimo mes del año , ¿de cuánto es el importe que el organismo previsional acredita en concepto de la prestación social Tarjeta Alimentar ?

Cabe recordar que, con el incremento del 1,9 por ciento, en septiembre de 2025 los montos de las asignaciones Anses fueron de $115.088 (AUH); $374.745 (Asignación Universal por Hijo con Discapacidad; $57.549 (Asignación Familiar por Hijo) y $187.379 (Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad).

La Tarjeta Alimentar es el instrumento social de la Nación

En octubre de 2025, la Prestación Alimentar mantiene los mismos importes que en los meses previos y sus titulares recibirán la acreditación del dinero en el mismo momento en que cobren la prestación principal de la Anses.

Es oportuno resaltar que los montos de la Prestación Alimentar varían según la cantidad de integrantes del grupo familiar:

Familias con un hijo y titulares de AUE: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Asimismo, la Anses recalca que la Prestación Alimentar les corresponde a las personas que:

Que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Asimismo, el organismo indica que, para acceder a la Prestación Alimentar, es importante mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico). Es posible consultarlos en mi ANSES en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cabe resaltar que aquellos beneficiarios de la Tarjeta Alimentar pueden consultar su fecha de cobro en el calendario de pagos que figura en el sitio oficial de la Anses o a través del portal de Mi Anses, en el apartado de “Hijas e hijos”, en “Mis Asignaciones”, y consignando allí el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Es oportuno recalcar que, en octubre de 2025, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo perciben un nuevo incremento del 1,9 por ciento, producto del IPC informado por el Indec correspondiente a agosto de 2025. Así, la AUH pasa a ser de $117.275.

Para asegurarse el cobro de la Anses correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH), es fundamental cumplir con los siguientes requisitos:

De la madre, padre o titular a cargo:

Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo:

Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

Ser soltero.

En su portal oficial, la Anses subraya que la AUH les corresponderá a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea: