Esta ayuda de Anses es un beneficio que pueden recibir aquellas personas que cobran la Asignación Universal por Hijo . Quiénes pueden recibirla y cuáles son los requisitos.

Este es el beneficio de $85.000 por hijo de Anses que pocas personas conocen: cómo reclamarlo

En septiembre, las las prestaciones las prestaciones que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tuvieron una suba del 1,9% , de acuerdo al dato de la inflación correspondiente a agosto que difundió analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el organismo informó también entrega un aporte económico de $85.000 dirigida a determinados grupos que cumplen con los requisitos solicitados.

Esta suma adicional se trata de la Ayuda Escolar , un beneficio que pueden recibir aquellas personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la propuesta destinada a familias en situación de vulnerabilidad que apunta a garantizar que los niños y adolescentes accedan a derechos básicos como salud y educación.

Esta ayuda implica la presentación de una serie de documentos y el cumplimiento de ciertas condiciones. Entre ellos, que los chicos de entre 5 y 17 años asistan la escuela y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio. Esa información debe quedar plasmada en la Libreta AUH . Con todo esto, los titulares tendrán acceso a la suma.

Qué es la Ayuda Escolar Anual

Según lo especifica en el sitio web de la ANSES, la Ayuda Escolar Anual es "un apoyo económico para acompañar a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal y Familiar por Hijo en el inicio de cada ciclo lectivo".

Qué es la Libreta AUH

La Libreta AUH es un formulario de carácter obligatorio que debe completar el adulto que cobra la prestación y que se utiliza para certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por ANSES. En ese espacio se registran los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes.

Cada mes, la ANSES reserva el 20% del monto de la Asignación Universal por Hijo y lo paga todo junto cuando el titular presenta la libreta. Su entrega también habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual, este pago único que se entrega por cada hijo en edad escolar, desde el nivel de jardín hasta el secundario para solventar todo lo relativo a gastos escolares.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar?

Esta prestación que brinda la ANSES está destinada a los titulares de:

Asignación Familiar por Hijo

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

Asignación Universal por Hijo

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

Cuáles son los requisitos para cobrar la Ayuda Escolar

Para acceder a este beneficio, los titulares deben cumplir con ciertas condiciones según la situación del niño o adolescente que tengan a cargo

Hijos sin discapacidad

Tener entre 45 días y 17 años inclusive.

Estar matriculados y asistir a una institución educativa oficial en los niveles inicial, primario o secundario.

Hijos con discapacidad

No hay límite de edad.

Deben estar matriculados en un establecimiento educativo, ya sea de enseñanza regular o especial. También aplica si reciben apoyo de docentes particulares, participan en talleres protegidos o de formación laboral, o tienen que hacer tratamientos de rehabilitación.

Ayuda Escolar: cómo hacer el trámite

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la sección "Hijos" y luego "Presentar Certificado Escolar".

Descargar el formulario correspondiente a cada hijo.

Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.

Subir una foto del formulario completo desde el portal de Mi ANSES.

El trámite debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2025.

Para comenzar el proceso y descargar el formulario escolar, los beneficiarios pueden ingresar directamente a www.anses.gob.ar o, desde el celular, a través de la app mi ANSES