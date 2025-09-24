El conmovedor relato del abuelo de las chicas de La Matanza: "No las puedo culpar, vamos a pedir justicia"

La familia reconoció - a través de impactantes imágenes - los cuerpos de las tres chicas. En medio de la conmoción, Antonio habló sobre el duro momento que atraviesan.

En las últimas horas se confirmó que los tres cuerpos hallados en una vivienda de Florencio Varela son de las chicas desaparecidas en La Matanza, que eran buscadas intensamente. Morena Verri, Brenda del Castillo, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años habían desaparecido el pasado viernes luego de ser contratadas para asistir a una fiesta narco en la villa 1-11-14.

Tras la confirmación de la identidad por parte de la familia, un gran desconsuelo inundó a la localidad de Ciudad Evita, lugar donde residían las tres jóvenes. En medio del llanto y la conmoción, el abuelo de Morena y Brenda - que eran primas - habló con la prensa.

" Vengo en representación de toda la familia. Son pocas las palabras que me salen en este momento porque, compréndanme, estuvieron al lado nuestro desde el primer momento y lo menos que podía venir a hacer es agradecerles a todos", expresó Antonio con gran entereza.

"Por qué la mataron y quién la mató hubiera querido saber. Yo no las puedo culpar. Nadie sabía esto, las únicas que saben lo que pasó son ellas tres", comentó. Y sumó: "Todos vamos a reclamar justicia. Parece que fuese una injusticia esto. Se va a saber esto, lo vamos a averiguar. Somos una familia muy grande".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TV_Publica/status/1970859385128726753&partner=&hide_thread=false El abuelo de Brenda del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres chicas desaparecidas, confirma que los cuerpos hallados en Florencio Varela son los de sus nietas y de Lara Gutiérrez.



Mirá #LasMañanasConAndino en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/7M0Zoe8kFu — TVP (@TV_Publica) September 24, 2025

"No tendría que haber un prejuicio sobre las chicas"

Respecto al trabajo sexual que realizaban las jóvenes, algo que fue confirmado por sus propios familiares, se mostró con gran templanza. "No tendría que haber un prejuicio sobre las chicas. Con tu cuerpo podés hacer lo que quieras y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra", lanzó. "Todos tienen su derecho a hacer su trabajo y su vida", dijo Antonio.

"Brenda tiene a la mamá. El papá de Brenda es mi hijo, ella vivía con la abuela. El nene lo tienen ellos. Llega la noche y lo único que dice es 'mamá'", indicó sobre lo que ocurre con el hijo de una de las víctimas mortales. "Hubiese querido estar en la cabeza de Brenda y de Moren para saber qué pensaron", concluyó.

Una de las principales hipótesis que se manejan por el momento es que las chicas habrían sido asesinadas en la casa de Florencio Varela donde las encontraron, en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, lugar donde también apuntaron los celulares de las víctimas.

A su vez, indicaron que se dedicaban a ser "viudas negras", es decir, mujeres que seducen a sus víctimas - mayormente hombres - para luego drogarlas y robarles. Por el momento, no hay certezas respecto a su actividad.

chicas desaparecidas la matanza

Así fue el momento en que las tres chicas asesinadas subieron a una camioneta

Tras el hallazgo de los cuerpos este miércoles, en la madrugada la policía también había encontrado la camioneta blanca en la que las tres chicas de 20 y 15 años fueron vistas por última vez con vida. El vehículo estaba prendido fuego.

Para poder seguir el rastro de este vehículo, se utilizaron las cámaras de seguridad del municipio de La Matanza y con la colaboración de la Policía de Ciudad, por lo que los detectives lograron determinar que habían cruzado la avenida General Paz.

Según se muestra en las imágenes, las jóvenes se encontraban paradas en una esquina, observan la llegada de la camioneta blanca y se suben al asiento trasero. Luego, el vehículo dobla hacia la derecha y se pierde el rastro.