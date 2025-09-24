La mamá de una de las chicas asesinadas de La Matanza pidió que ayuden a las familias para "hacer justicia"

Este miércoles se confirmó que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas en La Matanza. El reclamo de la familia.

Este miércoles por la mañana, la policía encontró tres cuerpos en una vivienda del barrio Mayol en Florencio Varela. Tras un arduo trabajo de la Policía Científica, se confirmó que los cuerpos enterrados en el patio de la vivienda son de Morena Verri, Brenda del Castillo, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años, las amigas desaparecidas desde el viernes pasado oriundas de La Matanza.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso , se refirió a este escalofriante crimen que tuvo lugar en Florencio Varela . "Hemos encontrado lamentablemente sin vida los cuerpos de Morena, Brenda y Lara, las chicas que estábamos buscando desde el día sábado", expresó a los medios en conferencia de prensa.

Una de las primeras madres que habló ante los medios fue Sabrina, mamá de Brenda. "Así como me ayudaron del primer momento, les pido disculpas porque estaba muy nerviosa. Necesito que me ayuden a hacer justicia , yo siempre les fui con la verdad", dijo entre lágrimas tras reconocer el cuerpo descuartizado de su hija.

la matanza desaparecidas (1)

"Fue horrible ver a mi hija", llegó a decir previo a romper en llanto ante la prensa. "Quiero al fiscal, al intendente, quiero la cabeza de todos. Tres pibas desaparecieron. No nos dejen solas, por favor", lanzó con gran enojo.

Sabrina fue una de las personas que tuvo que identificar ante la DDI de La Matanza el cuerpo de las jóvenes. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, hizo alusión a una de las hipótesis del caso en conferencia de prensa y dijo que las amigas de La Matanza "iban a participar de un evento en el que habían sido invitadas, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización trasnacional de narcotráfico".

Lorena, la tía de Lara, la menor de 15 años, respondió preguntas ante la prensa tras identificar que su hija era una de las asesinadas. Según indicó, no tiene comunicación con la familia de Morena y Brenda y estuvieron en la mañana de este miércoles en la morgue. Sobre las hipótesis del caso, reveló no creer "en ninguna" ya que "se dicen muchas cosas". "Lo único que queremos es que caigan los verdaderos asesinos", lanzó.

"Para mí era un amor mi sobrina. Ahora veo todo lo que ponen de ella y no lo entiendo", indicó ante la prensa. Sobre el reconocimiento de cuerpos, acotó a decir que sólo las madres entraron en la morgue a confirmar las identidades.

La sospecha del narcotráfico en el triple crimen

Los investigadores encontraron los cuerpos desmembrados y tapados con escombros. Dos de ellos en bolsas de residuos. Una versión inicial sostiene que asesinaron a las tres chicas el mismo día de su desaparición antes de amontonar sus restos en una fosa. Por el momento, hay cuatro detenidos y una fuerte hipótesis sobre un crimen relaciona al narcotráfico.

"Lamentablemente lo que vemos es lo que hace el narcotráfico", aseveró el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. "La droga recorre dos mil kilómetros para entrar en la provincia de Buenos Aires, en este caso es una organización que tiene un comando operacional en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia. Tiene diferentes puntos de venta en el conurbano sur de la provincia y habrían elegido esta casa para perpetrar el asesinato. Es una locación con dos dueños, tenemos cuatro detenidos", detalló el ministro.

"Iban a participar de un evento en el que habían sido invitadas, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización trasnacional de narcotráfico", indicó sobre una de las presuntas hipótesis del caso.