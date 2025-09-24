"Las engañaron": confirmaron que las tres chicas de La Matanza estaban enterradas en un jardín

Encontraron los cuerpos de las tres amigas de 20 y 15 años este miércoles, y afirman que la escenario era un "horror". El Ministerio de Seguridad dio detalles escalofriantes del hecho.

Este miércoles por la mañana, la policía encontró tres cuerpos en una vivienda del barrio Mayol en Florencio Varela. Tras un arduo trabajo de la Policía Científica, se confirmó que los cuerpos enterrados en el patio de la vivienda son de Morena Verri, Brenda del Castillo, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años.

Los investigadores encontraron los c uerpos desmembrados y tapados con escombros. Dos de ellos en bolsas de residuos. Una versión inicial sostiene que asesinaron a las tres chicas el mismo día de su desaparición antes de amontonar sus restos en una fosa. Por el momento, hay cuatro detenidos y una fuerte hipótesis sobre un crimen relaciona al narcotráfico.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso , se refirió a este escalofriante crimen que tuvo lugar en Florencio Varela. "Hemos encontrado lamentablemente sin vida los cuerpos de Morena, Brenda y Lara, las chicas que estábamos buscando desde el día sábado", expresó a los medios en conferencia de prensa.

desaparecidas la matanza El miedo crece entre las madres de las jóvenes desaparecidas, ya que "los tres teléfonos están apagados".

"Iban a participar de un evento en el que habían sido invitadas, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización trasnacional de narcotráfico", indicó sobre una de las presuntas hipótesis del caso.

"Hoy a la mañana le notificamos a las familias los cuerpos que habíamos encontrado, tuvimos que hacer un trabajo minucioso porque estaban enterrados en un jardín", agregó. Los cuerpos fueron encontrados durante la madrugada y cuando tenían todas las pruebas, se avisó a la familia.

La sospecha del narcotráfico en el triple crimen

"Lamentablemente lo que vemos es lo que hace el narcotráfico", sumó. "La droga recorre dos mil kilómetros para entrar en la provincia de Buenos Aires, en este caso es una organización que tiene un comando operacional en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia. Tiene diferentes puntos de venta en el conurbano sur de la provincia y habrían elegido esta casa para perpetrar el asesinato. Es una locación con dos dueños, tenemos cuatro detenidos", detalló el ministro.

Sobre la camioneta en la cual se vio que las jóvenes se subieron el viernes pasado, dijo que las autoridades realizaron una investigación sobre el recorrido que realizaron a través de las cámaras de seguridad junto al equipo de la DDI. "Estuvieron revisando durante horas cámaras para poder dar con esta camioneta tracker", detalló sobre el vehículo que tenía su patente adulterada y lograron confirmarlo este martes al mediodía.

"Había una estrategia premeditada con una serie de actos que buscaba lograr la impunidad de este asesinato", aseveró sobre el procedimiento de este crimen. "Una imagen del Centro de Monitoreo de Lomas de Zamora nos permitió identificar la patente", dijo el funcionario bonaerense y que, a raíz de este descubrimiento, pudieron ver donde se encontraban las chicas.

ministro de seguridad PBA Alonso

La camioneta apareció incinerada a 100 metros del lugar el día sábado. "Estamos convencidos que las chicas fueron asesinadas el propio viernes entre las 23 y 0.00 horas. Ahora estamos muy avanzados para escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales", detalló.

Por otro lado, indicaron que lograron conocer sobre el trabajo de las amigas de La Matanza y que "paseaban y recorrían zonas de Flores en Capital, donde habrían dado con algunos integrantes de esta organización. Por algún hecho que ocurrió, derivó en esta venganza de la organización que terminó asesinándolas", informó Alonso.