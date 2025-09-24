Cristina Kirchner criticó la ayuda de Estados Unidos: "No solucionaste nada y empeoraste todo"

La ex presidenta realizó un extenso descargo en las redes sociales sobre la negociación entre Milei y Trump por la ayuda del Tesoro estadounidense.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a hablar y no dejó pasar la serie de acontecimientos que rodean a Javier Milei en los Estados Unidos . En este sentido, criticó el acuerdo con el Tesoro y definió a la ayuda económica como "pan para hoy y hambre para mañana". "El principal problema de la economía argentina son los dólares", advirtió.

"¿Dónde dejaste la motosierra que enarbolabas como bandera en tus recorridas para ser Presidente? Al final…. ¡ NO SOLUCIONASTE NADA Y EMPEORASTE TODO !", lanzó en su descargó a través de X.

La ex mandataria se refirió al encuentro entre el presidente y Donald Trump este martes, en el que brindaron total apoyo a las políticas económicas del gobierno liberal. " Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos. Que el precio más importante y el principal problema de la economía argentina son los dólares", afirmó.

Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos…



Que el precio más importante y EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA SON LOS DÓLARES…



Y que, además, con el endeudamiento criminal que… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 24, 2025

"El endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016… se ha tornado inmanejable" y advirtió: "La 'ayuda' de 'las fuerzas del norte' es pan para hoy y hambre para mañana", señaló. "Y sino… preguntale a Sturzenegger y a Bullrich como le fue a De La Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje", agregó.

El martes a través de la red Truth Social, Trump dio un fuerte mensaje de respaldo al mandatario argentino de cara a su posible reelección presidencial, al señalar que "el muy respetado presidente ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord". "Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!", agregó.

CFK criticó el plan económico de Milei al afirmar que "la mayoría no llega a fin de mes"

Este miércoles, el secretario confirmaron un acuerdo de swap financiero por USD 20.000 millones para Argentina. La reunión contó con la presencia del presidente Javier Milei, el presidente Donald Trump y parte del equipo económico argentino.

Este anuncio marca un respaldo explícito de Washington al programa económico del actual gobierno y abre la puerta a nuevas fuentes de financiamiento en un escenario de alta volatilidad.

En este sentido, Cristina criticó: "nueve de cada diez hogares argentinos están endeudados...", subrayó y marcó que "no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney" sino "para comer o comprar remedios, pagar la luz, el gas, el alquiler".

Y sostuvo: "Más de la mitad de las familias destinan entre el 40% y el 60% de lo que ganan solo a pagar deudas. La guita se les va en cuotas, en tarjetas, en préstamos… y la mayoría no llega a fin de mes".

"¡Che Milei!... Como vos y el Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles… ¿ahora nos anuncian por tuiter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EEUU por 20 mil millones de dólares más para “tu reelección” (Trump dixit)?", criticó duramente. Y concluyó: "¡Ay Dios!... ¿Argentina atendida por sus propios dueños?".