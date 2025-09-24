"Don Maciel" y el anuncio de la visita de una reconocida banda nacional de cumbia en la fiesta del Agricultor

Durante la octava edición de la popular fiesta gaucha, el intendente Ricardo Esparza sorprendió con la noticia de la llegada de un icónico intérprete.

Durante el fin de semana, la localidad de Bajada del Agrio se convirtió en el epicentro de la cultura y la tradición gaucha con la octava edición de la Fiesta de “Don Maciel” . Este evento, que reúne a hombres, mujeres, niños y jóvenes, es un testimonio de la rica identidad cultural de un pueblo forjado a través de la historia y del acervo tradicional.

La celebración fue un ejemplo de cómo la identidad y las costumbres pueden ser transmitidas de generación en generación, y de cómo la comunidad puede unirse para preservar y celebrar su patrimonio cultural.

El intendente Ricardo Esparza destacó la importancia de esta fiesta de carácter provincial y anunció que en la próxima edición de la Fiesta Provincial del Agricultor y del Río Agrio, que se llevará a cabo el 28 de febrero y 1 de marzo de 2026, se contará con la presencia de la reconocida banda de cumbia Damas Gratis, liderada por el popular cantante Pablo Lescano . La agrupación musical es conocida por -entre otros- éxitos como "Los dueños del pabellón" y "No te creas tan importante", y ha sido una de las bandas más influyentes en la escena musical argentina en las últimas décadas.

La noticia del desembarco de Damas Gratis, la cual tiene más de 20 años de trayectoria con su cumbia villera, revolucionó a la platea presente y encendió una enorme expectativa en la región. “Somos un pueblo chico, pero con mucha ambición turística y nos animamos a traer a una banda nacional porque creemos en nuestro pueblo y creemos de corazón en nuestros turistas que cada año nos visitan”, expresó con orgullo el jefe comunal en su contacto con LMNeuquén. Añadió que “detrás de estas apuestas culturales y turísticas hay un enorme equipo de trabajo con increíble sentido de pertenencia y con ganas de dejar huella con cada una de sus acciones”.

La fiesta fue un espacio donde confluyeron tradiciones, gastronomía típica y artesanías, ofreciendo a los asistentes una experiencia auténtica y enriquecedora.

Durante el transcurso de la celebración, se realizaron diversas actividades, como la corrida del gallo, carrera de tambores, vuelta del palo y un desafío de monta de bastos con encimera, que mostraron la destreza y habilidad de los participantes llegados de distintos puntos de la provincia del Neuquén. Además, en el Camping Municipal, hubo muchos puestos de venta de artesanías, flores, soguería y comidas típicas, que permitieron a los asistentes disfrutar de la rica gastronomía local.

Los ganadores de las propuestas recreativas fueron:

Corrida del gallo: Jesús Puel y Lorenzo Sepúlveda. Carrera de Tambores: 1). Miguel Fuentes (Añelo), 2). Arnoldo Álvarez (Zapala), 3). Facundo Fuentes (Añelo) y 4). Nicolás Maldonado (Bajada del Agrio).

Vuelta del Palo: ganador Héctor “Teco” Lagos (Los Hornos) y Desafío con Bastos y Encimera: 1). Roberto Castillo (San Ignacio), 2). Jonathan Claleo (Santo Domingo) y 3). Juan Manuel Méndez (Zapala).

La fiesta también contó con la presencia de autoridades provinciales, como el diputado Gabriel Álamo, quien trajo una declaración de interés legislativo de esta octava edición de la Fiesta Gaucha de Don Maciel. Este reconocimiento es un testimonio del valor cultural y social que tiene este evento para la comunidad agrense y para la región del Pehuén.

La fiesta en fotos

