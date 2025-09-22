Accidente en Ruta 14: una mujer volcó en el acceso norte a Bajada del Agrio

Ocurrió durante el fin de semana, minutos antes del inicio de una fiesta gaucha. Un automovilista pudo georreferenciar el lugar y dio aviso al intendente.

Un incidente vial se registró en la Ruta provincial 14 , a unos 500 metros de la intersección con la ruta nacional 40, en el acceso norte hacia la localidad de Bajada del Agrio. Una señora de unos 50 años que conducía una camioneta de menor porte (marca Fiat) sufrió un vuelco y, aunque el vehículo sufrió daños significativos, la conductora afortunadamente resultó ilesa.

El vuelco del rodado se produjo el último sábado aproximadamente a las 11.30. Un conductor que se detuvo a ayudar relató que la señora estaba consciente y podía hablar, y que no parecía tener golpes visibles. Según el relato de la conductora, quien habría salido por sus propios medios del habitáculo, se encontraba sentada a un costado de la camioneta (la cual quedó depositada sobre sus cuatro ruedas en un barranco), manifestando que se había comunicado con un familiar. La señora, quien dijo venir de Chos Malal, afirmó que había avisado a su marido que se encontraba en Neuquén.

El automovilista que se detuvo a auxiliar a la mujer después del accidente, pudo georreferenciar el lugar para avisar a las autoridades de manera precisa. La comunicación fue con el intendente de la localidad, Ricardo Esparza.

Gracias a esta acción, los servicios de emergencia de la Comisaría 36 y del hospital “Doraliza Sáez” pudieron llegar rápidamente al lugar del incidente para brindar la atención médica necesaria de manera oportuna a la víctima, en tanto los agentes policiales comenzaron con las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Cabe indicar que la zona donde ocurrió el accidente es conocida por su gran pendiente, sus curvas y ripio suelto, lo que aumenta notablemente el riesgo de accidentes. Y se presume que dio varios tumbos porque la camioneta presentaba el parabrisas roto.

Antes de la fiesta Don Maciel

El incidente vial que se registró en la ruta 14, a unos 8 kilómetros de Bajada del Agrio, ocurrió minutos antes de la apertura oficial de la octava fiesta gaucha “Don Maciel”. Según los testigos, el accidente ocurrió cuando la mujer perdió el control del vehículo, que terminó volcando sobre un barranco de la banquina derecha de la ruta.

La celebración de la fiesta gaucha Don Maciel es un evento importante en la comunidad local, y el accidente ocurrió justo antes de que se realizara el acto apertura, en el que participaron instituciones intermedias y se contó con la presencia de autoridades locales y provinciales. A pesar del incidente, la fiesta se llevó a cabo según lo programado.

Cuando el testigo regresó al lugar a las 15, encontró que una ambulancia y personal de auxilio estaban en el sitio, aunque la conductora no parecía haber sufrido lesiones. En ese momento, se estaba procediendo a sacar la camioneta del lugar del accidente.

Antecedente fatal

En esta zona, donde confluye una ruta provincial con una ruta nacional, hay registros de accidentes previos que han tenido consecuencias trágicas. En noviembre de 2024, una docente identificada como Yanina Soledad Ramírez murió tras volcar en la Ruta 40 cerca del acceso norte a Bajada del Agrio. El accidente ocurrió cuando la víctima perdió el control de su vehículo, posiblemente al tocar la banquina, y salió despedida del automóvil, sufriendo una lesión grave en el cráneo.

La conductora, una joven profesora de 30 años, se movilizaba en un vehículo Volkswagen Gol y cayó en un barranco. Fue auxiliada por automovilistas que pasaban por el lugar y posteriormente trasladada al hospital, donde lamentablemente falleció.