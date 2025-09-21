San Martín de los Andes: allanaron un aguantadero y encontraron un valioso botín

Una investigación por un robo en un domicilio particular de la ciudad de San Martín de los Andes permitió comprobar la existencia de un aguantadero donde una banda delictiva ocultaba un valioso botín. Los efectivos de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur incautaron televisores, calefactores, sanitarios, herramientas y aberturas.

Las tareas llevadas adelante por las fuerzas de seguridad provinciales estuvieron supervisadas por la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción judicial y se concentraron en una vivienda ubicada en el barrio Chacra 30, Plan 85 Viviendas. A partir de un relevamiento de la Brigada, se determinó que en ese lugar se habría ocultado el botín de un robo a una familia de San Martín.

Apenas se obtuvo la autorización de un juez de garantías, la Policía concretó el allanamiento. De acuerdo a lo señalado por las fuerzas de seguridad, se lograron secuestrar una decena de evidencias vinculadas con el robo bajo investigación. “Dos televisores, una circular, una amoladora, un martillo automático, una lijadora eléctrica, un atornillador a batería, un calefactor y elementos de baño. Además, se procedió al secuestro de un teléfono celular, que será peritado para determinar posibles vínculos con la comercialización de los bienes sustraídos”, explicaron desde la Policía sobre el resultado del procedimiento.

La camioneta de los delincuentes

Otro elemento clave fue el hallazgo de una camioneta que utilizaban los ladrones durante los robos. Se trata de una Toyota Hilux, color blanco, que fue señalada por algunos testigos de los hechos.

Finalmente, los investigadores determinaron que los sospechosos serían autores de otros robos ocurridos en los últimos meses. En este aspecto, enfatizaron que “se detectaron otros objetos de procedencia dudosa, que tras ser verificados resultaron tener pedido de secuestro vigente en distintas causas: paños móviles, aberturas de cocina, un inodoro con mochila, un televisor, herramientas eléctricas y una soldadora”.

Para evitar cualquier tipo de incidente, la Brigada contó con el apoyo de sus pares de la División Criminalística y de Tránsito de Junín de los Andes, el GEOP y la División Operativa Comando Radioeléctrico.

robo en obras Gentileza Policía del Neuquén

Además de los robos en casas particulares, otro fenómeno delictivo que se reitera es la sustracción de materiales de construcción. Uno de los últimos incidentes ocurrió en esta capital, en las 197 Viviendas. De acuerdo a lo indicado por la Policía, un agente franco de servicio fue clave para impedir que un delincuente se alejara con valiosos hierros.

Se reiteran los robos en obras en construcción

El despliegue preventivo se concretó el viernes por la noche cuando el agente, al ver el ladrón, no dudó en avisar a sus pares de la Comisaría Cuarta. A pesar del peso de los hierros, el sospechoso quiso alejarse con su botín en dirección a las bardas. Sin embargo, no logró ir muy lejos y fue interceptado por uno de los móviles policiales.

El delincuente, de 36 años, quedó detenido, a disposición de la fiscalía de Robos y Hurtos. Por otra parte, se comprobó que los hierros habían sido sustraídos de una obra en construcción situada sobre calle Catriel. El responsable legal de la obra fue contactado y confirmó que los hierros le pertenecían.