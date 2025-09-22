Primavera con frío en Neuquén: ¿Cómo sigue el viento los próximos días?

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) difundió el pronóstico del tiempo para lo que resta de la semana.

Tras un domingo de intensos vientos en la ciudad de Neuquén, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) difundió el pronóstico del tiempo para lo que resta de la semana.

Desde el ente, sintetizaron cómo estará el clima entre el 22 y el 27 de septiembre: "Lunes 22 de septiembre, para la zona de los valles, meseta y costa, tiempo bueno con cielo mayormente cubierto. Descenso de la temperatura, periodos de vientos moderados en disminución hacia la madrugada. Para cordillera inestable, frío. Hacia el miércoles ascenso de la temperatura en toda la región".

Según indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no habrá probabilidad de precipitaciones en ningún momento de la semana. En tanto, los días primaverales se esperan a partir del viernes, con vientos moderados y cielo con presencia de nubes casi todos los días.

Día por día: cómo estará el clima en Neuquén

Este lunes 22 comenzó con vientos de moderados a fuertes en la ciudad de Neuquén, con ráfagas de hasta 67 km/h desde el suroeste y cielo parcialmente nublado. A medida que avance la jornada el viento irá amainando, el cielo se cubrirá completamente y la temperatura descenderá hasta los 0°C en horas de la noche.

El martes 23 se espera una temperatura máxima de 14°C y mínimas de 1°C. El viento será leve con ráfagas de 41 km/h desde el este hacia la noche. El cielo permanecerá completamente cubierto durante toda la jornada.

Para el miércoles 24 también se espera cielo cubierto durante toda la jornada. La temperatura se mantendrá en un rango agradable, con 22°C de máxima y 7 °C de mínima. El viento será moderado, oscilando entre los 41 km/h y los 67 km/h desde el noreste.

Primavera Las temperaturas primaverales ya se sienten en Neuquén.

El jueves 25 se esperan vientos más fuertes que las jornadas anteriores. Durante el día la velocidad será de 50 km/h con ráfagas de hasta 68 km/h. A la noche la velocidad estable esperada es de 43 km/h con ráfagas de 68 km/h desde el noreste. Las temperaturas serán dignas de la entrante primavera con 27°c de máxima y descenderán hasta los 8°C en horas de la noche.

El viernes 26 se vuelve a nublar y permanecerá de esa manera durante toda la jornada. El rango de temperaturas será tan amplio como el de los dos días anteriores, con máximas de 22°C y mínimas de 4°C hacia la noche. El viento se mantendrá estable entre los 38 km/h y 48 km/h, durante la jornada, excepto por la noche, que las ráfagas podrían llegar a los 70 km/h desde el suroeste.

El sábado 27 se espera cielo despejado durante el día, que se cubrirá parcialmente hacia la noche. La temperatura será casi idéntica al viernes, con 21°C de máxima y 4°C de mínima. El viento será moderado con velocidad estable de 43 km/h y se descenderá hasta los 30 km/h sobre el fin de la jornada. Las ráfagas provendrán del suroeste y desde el oeste a la noche.