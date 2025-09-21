Viento y posibles chaparrones en Neuquén: a cuánto podrían llegar las ráfagas

Este domingo 21 el Alto Valle de Neuquén y Río Negro enfrentará una jornada con condiciones meteorológicas adversas, según reporta el Servicio Meteorológico Nacional . Se esperan ráfagas de hasta 70 km/h , además de chaparrones y cielo mayormente nublado.

Las zonas más propensas a sufrir el viento fuerte serán aquellas alejadas de la costa de los ríos y los valles abiertos. En tanto, en la cordillera e prevén condiciones aún más extremas: además de lluvias, podría caer nieve en algunos sectores. En el norte neuquino se proyecta algunos chaparrones hacia la tarde.

En Neuquén Capital, las ráfagas de viento podrían llegar a lo 69 km/h y algunos chaparrones podrían aparecer en horas de la tarde noche.

Viento.

El SMN anticipa la presencia de lloviznas y chaparrones con una probabilidad de entre el 10% y el 40%, mientras que la AIC advierte sobre la chance de que se desarrollen posibles tormentas aisladas en distintos puntos del Alto Valle.

Primavera en Neuquén: qué pasa con la lluvia y el viento

La temperatura máxima rondará los 17°C a 18°C, bastante por debajo de los valores habituales para esta época del año. En tanto, hacia la noche, el cielo comenzará a mejorar parcialmente, aunque se mantendrá ventoso. La AIC proyecta un marcado descenso de la temperatura que podría llegar incluso a los 1°C, lo que dará un cierre muy frío para la primera jornada de la primavera.

El contraste climático del clima en estos días es muy notorio, pero está muy alejado de otros años en el inicio de la Promvera, donde el viento siempre fue protagonista.

La realidad meteorológica ofrecerá un escenario más propio del otoño, pero habrá que esperar. El viento, la nubosidad y la posibilidad de chaparrones serán los protagonistas de un domingo que, lejos de invitar a los clásicos picnics y encuentros al aire libre, obligará a buscar planes bajo techo o con resguardo. ¿Se cumplirá ese pronóstico?

El panorama mejorará recién desde el lunes en el arranque de la semana, cuando se espera un día mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 17°C y un viento todavía presente, aunque con ráfagas menos intensas que las del domingo.

Estudiantes, a festejar igual

El Día de la Primavera en Neuquén llega con un clima inestable, fresco y algo ventoso, lo que marcará un arranque particular de la estación más esperada por los estudiantes y las familias para compartir actividades al aire libre.