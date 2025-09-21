La primavera llega con alerta meteorológica por fuertes vientos: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos para este domingo por viento fuerte en varias zonas del país.

Este domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para ocho provincias argentinas.

La advertencia del organismo abarca distintas zonas de las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y La Rioja, principalmente en regiones de la cordillera; en la costa de Buenos Aires, y en regiones de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas de la cordillera “el área será afectada po r viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h , con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h . Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".

En regiones de Buenos Aires, el SMN indicó que “el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”.

Por último, para el sur, el organismo espera que “el área será afectada por vientos del sector OESTE con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas de 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local”.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

En tu hogar

-Asegurá todo lo que pueda volarse. Retirá o sujetá macetas, jaulas, adornos, toldos, persianas, muebles de jardín y cualquier objeto que esté en balcones, terrazas o patios.

-Cerrá y asegurá puertas y ventanas:Esto evita que el viento genere corrientes de aire que puedan romper cristales o que se meta en la casa.

-Revisá techos:Si tenés tejas, chapas u otros elementos sueltos, asegurate de que estén bien fijos. Si es posible, revisá cornisas, balcones y fachadas en busca de partes en mal estado que puedan desprenderse.

-No saques la basura:Esperá a que el viento disminuya para evitar que se vuele y tape los desagües.

-Evitá salir si no es necesario: Lo más seguro es permanecer en un lugar resguardado.

-Mantené a tus mascotas en lugares protegidos:Asegurate de que estén seguras dentro de casa.

-Tené a mano una mochila de emergencia:Con linterna, radio a pilas, pilas de repuesto, documentos importantes, cargadores de celular y algo de ropa y agua.

Si estás en la calle

-Mantenete alejado de zonas de riesgo. Árboles: Grandes ramas pueden caer o incluso el árbol completo. Evitá transitar por parques o avenidas arboladas.

-Construcciones:Andamios, edificios en construcción, muros o techos endebles, vallas publicitarias.

-Cableado eléctrico y postes de luz:Pueden caerse o desprenderse. No te acerques ni los toques.

Si el viento arrecia, buscá refugio:Entrá en un portal o establecimiento público.

-No subas a andamios, tejados o puntos altos.

-Cubrí tu boca y nariz: Para evitar inhalar polvo o partículas.

En general

-Mantente informado. Escuchá las noticias y seguí las indicaciones de las autoridades locales a través de medios de comunicación o redes sociales oficiales.

-Priorizá mensajes de texto o WhatsApppara comunicarte, para no colapsar las líneas telefónicas.

-Desconectá aparatos eléctricossi hay riesgo de filtraciones de agua o caída de rayos.

-Ayudá a personas vulnerables(niños, ancianos, personas con discapacidad).

-Tené a mano los números de emergencia:Salud, bomberos, policía (en Argentina: 911 o 103 para emergencias en la vía pública).