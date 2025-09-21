Día de la Primavera en Centenario: más de 10 positivos de alcoholemia, un intento de fuga y un caso récord

En la madrugada de este domingo 21 hasta las 9 de la mañana aproximadamente, hubo operativos de alcoholemia en el marco del Día de la Primavera y del Estudiante en la ciudad de Centenario . El control se llevó a cabo en inmediaciones a la primera rotonda de Centenario y sobre la calle Antártida Argentina, en ruta 7.

Tanto inspectores municipales como personal policial de la Comisaría Quinta y de Tránsito Villa Obrera se abocaron a los operativos.

Como resultado, se obtuvieron 13 alcoholemias positivas y se retuvieron las licencias de todos los conductores. También se llevó a cabo el secuestro de los vehículos, los cuales fueron 11 automóviles y 2 motos. El operativo dejó un caso récord, con un conductor que arrojó 2,0 gramos de alcohol en sangre. También las autoridades labraron 25 actas contravencionales.

operativo alcoholemia centenario (2)

Un caso muy particular se vivió en este operativo. Un hombre de 45 años, de Vista Alegre, se dio a la fuga y policías lograron detener la marcha del Volkswagen Bora en el sector de Leopoldo Lugones y Juan Pablo II. Cuando le realizaron el test de alcoholemia, este arrojó 1,54 g/l, por lo que le secuestraron el auto y le retuvieron la licencia.

operativo alcoholemia centenario (3)

Gran operativo con controles de alcoholemia por el 21 de septiembre en Neuquén: los lugares clave

Para estel 21 de septiembre, se implementó un gran operativo coordinado para evitar que los festejos por el Día del Estudiante terminen mal. Hay efectivos policiales en distintos puntos estratégicos, quienes a su vez cuentan con la colaboración de personal de Seguridad Vial de la Provincia e inspectores de la Municipalidad de Neuquén. La idea madre fue la de prevenir y concientizar a los jóvenes, para no tener que lamentar después.

Desde la Dirección de Seguridad Neuquén realizaron una evaluación macro de la situación para establecer los lugares de mayor concentración de jóvenes, con motivo de la llegada de la primavera y los festejos que son tradición el 21 de septiembre. En ese marco, la Policía estableció dos puestos preventivos de control:

Uno, con un móvil policial y efectivos, en rutas 51 y 67.

Dos, con casilla, móvil y efectivos en las rutas 51 y 8.

controles ruta fin de semana largo neuquen

"La idea es poder controlar a los jóvenes que van hacia el Lago Mari Menuco, teniendo en cuenta que el año pasado hubo gran concentración en ese lugar", informó el comisario mayor y subdirector de la Dirección Seguridad Neuquén, Franco Corzo, en diálogo con LMNeuquén.

Al control de documentación, indicó, también se sumó la división provincial de Seguridad Vial con una ambulancia durante las 24 horas sobre la ruta 51, realizando controles de alcoholemia de forma aleatoria y permanente.

El operativo, comenzó este viernes por la mañana, y se extiende durante la jornada de este domingo para un regreso cuidado de los jóvenes.