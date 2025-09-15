Neuquén refuerza los controles de alcoholemia con cientos de operativos y nuevos equipos

Durante el fin de semana se realizaron controles en distintos puntos de Neuquén, con nuevos dispositivos y múltiples resultados positivos.

Neuquén reforzó durante el último fin de semana los controles de alcoholemia en distintos puntos de la provincia , con la combinación de operativos masivos en el área Confluencia y la incorporación de nuevos equipos en la zona cordillerana. El objetivo es claro: reducir la siniestralidad vial y desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol.

Los municipios y la Policía del Neuquén desplegaron controles en rutas y zonas urbanas, que dejaron resultados significativos. En Centenario se realizaron más de 300 pruebas, mientras que en San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes y Piedra del Águila se pusieron en funcionamiento los nuevos etilómetros recientemente adquiridos por la fuerza provincial.

En Centenario, el secretario de Transporte, Tránsito y Bromatología, Benito Torres, explicó que entre el jueves y el domingo se realizaron diferentes procedimientos en la ciudad. El operativo más intenso fue el del viernes sobre la Ruta Provincial 7, donde se hicieron 336 pruebas con el alómetro, de las cuales cuatro arrojaron resultados positivos. Además, se labraron 20 actas contravencionales.

Alcoholemia -foto interna-

Ese mismo fin de semana, el domingo en horas de la mañana, otros siete conductores fueron detectados con alcohol en sangre, el más alto con un registro de 1,27 g/l. También se elaboraron 18 actas contravencionales. Torres aseguró que estos operativos continuarán en distintos puntos y horarios, como una forma de “contribuir con la seguridad en la conducción en nuestra ciudad”.

Torres subrayó que los operativos “seguirán en distintos lugares de la ciudad, en horarios variables, durante la madrugada, la mañana y la tarde”. Según explicó, el objetivo es generar conciencia en los conductores y evitar siniestros viales: “Esta es la forma de contribuir con la seguridad en la conducción en nuestra ciudad”.

Nuevos etilómetros en la cordillera

Mientras tanto, en el sur neuquino la Policía provincial estrenó los nuevos etilómetros recientemente incorporados. Los equipos fueron utilizados durante los operativos de este fin de semana en San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes y Piedra del Águila, bajo la coordinación de la Dirección de Seguridad Interior Junín de los Andes.

Alcoholemia -foto interna-

En San Martín de los Andes, con el apoyo del Comando Radioeléctrico, se controló a 30 conductores. Se detectaron cuatro alcoholemias positivas, con un máximo de 1,89 g/l, lo que derivó en la confección de siete actas, la retención de cuatro licencias de conducir y dos vehículos. Incluso, una persona fue demorada.

Durante la mañana también se registró un siniestro vial: un conductor perdió el control de su vehículo, volcó y sufrió lesiones leves. El test arrojó 1,54 g/l de alcohol en sangre. Su auto quedó retenido preventivamente.

En Villa La Angostura, junto al área de Tránsito Municipal, fueron controlados 47 conductores. El operativo reveló cuatro alcoholemias positivas, con un registro máximo de 1,36 g/l. Allí también se labraron cuatro actas y se retuvieron cuatro licencias.

En Junín de los Andes, con la participación de la Comisaría 25° y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), se identificó a 28 personas, entre ellas una que fue demorada por ocasionar desorden en la vía pública. Por último, en Piedra del Águila se verificó la documentación de 15 conductores.

Alcoholemia -foto interna-

Una estrategia de prevención que se mantendrá

Desde la fuerza provincial destacaron la importancia de los nuevos equipos, que permiten obtener resultados más rápidos y precisos en los controles. Aseguraron además que los operativos se extenderán durante las próximas semanas en diferentes localidades, tanto en rutas como en zonas urbanas, para garantizar mayor seguridad vial.

La combinación de esfuerzos municipales y provinciales en Centenario y en la región cordillerana refleja una política cada vez más firme contra el consumo de alcohol al volante. Las cifras obtenidas este fin de semana muestran que, pese a los avances, todavía es alto el número de conductores que circulan bajo los efectos del alcohol, lo que representa un riesgo grave para la seguridad de toda la comunidad.