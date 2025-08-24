Intentó escapar de la policía en moto, sin casco y con más de 2 gramos de alcohol en sangre: inesperado final

El joven que manejaba la moto intentó una maniobra para fugarse de los efectivos policiales. No fue larga la persecución. ¿Qué le encontraron?

Este sábado un hombre fue demorado luego de ser interceptado por efectivos de la Policía del Neuquén, mientras circulaba en una moto sin patente y sin casco . El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 horas, mientras personal de la Comisaría N°52 de Centenario realizaba un patrullaje.

El joven motociclista, al ver que sería interceptado, comenzó una huida al escuchar las sirenas y balizas de los móviles por las calles El Salvador y Emilio Manquiao. Aun así, pudo ser interceptado metros adelante y al controlar su documentación, se constató que no contaba con ninguna habilitante para circular.

Durante el procedimiento, el motociclista comenzó a agredir verbalmente a los agentes. Ante la situación, los efectivos lo redujeron físicamente por resistencia a la autoridad y le realizaron un test de alcoholemia.

demorado alcoholemia (1)

En ese momento, se pudo constatar un resultado positivo de 2,21 gramos de alcohol en sangre. Inmediatamente se procedió al secuestro de la motocicleta y se labraron múltiples actas contravencionales. El infractor fue demorado, y todo el hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Turno, que dispuso las actuaciones correspondientes.

Los alarmantes datos de alcoholemia positiva en una ciudad del Alto Valle

Los controles de alcoholemia se volvieron habituales en todo el Alto Valle, luego de que las localidades adhirieran a la Ley de Alcohol Cero, debido a los índices de accidentes con alcohol al volante. Y si bien hay controles periódicos, hay una localidad que se destaca con una llamativa cifra que dio a conocer un funcionario municipal.

Centenario se convirtió en la ciudad neuquina donde resuenan los casos de alcoholemia positiva, en una ciudad con una alta inmigración, el tránsito a Vaca Muerta y diversos problemas sociales, que ya fueron estudiados en el Ministerio de Salud de la Provincia en la "región Vaca Muerta", ligada a accidentes y consumos problemáticos.

Según se detectó en lo que va de la actual gestión municipal, hay más de 300 positivos de alcohol en sangre en apenas unos meses. Y se realizan aproximadamente ente dos y tres controles por semana, de distintas magnitudes.

El último control de alcoholemia terminó con el linchamiento de la joven que atropelló y mató a Elizabeth Martínez

El pasado sábado por la madrugada, un control de tránsito en la ruta camino al barrio Villa Obrera de Centenario terminó en violencia durante la madrugada del domingo. En operativo de rutina en conjunto de inspectores municipales y efectivos de la Comisaría Quinta, un Volkswagen Gol fue demorado tras intentar esquivar el control.

Su conductor, un joven, dio positivo en el test de alcoholemia. Lo que nadie esperaba era que la acompañante del vehículo fuera la misma mujer imputada semanas atrás por haber atropellado y matado a Elizabeth Martínez, una trabajadora de 53 años, en un siniestro vial ocurrido el 1 de agosto en la Ruta 7, frente al cementerio local.

Fuentes consultadas por LMNeuquén dieron cuenta que la mujer se bajó de muy malos modos y que comenzó a agredir a los inspectores municipales y que habría pagado ya una multa de 50 millones de pesos, algo incomprobable de sus dichos, pero que comenzó a calentar el ambiente. "Estaba también alcoholizada y empezó a agredir, más allá de que ella no manejaba", dijeron.