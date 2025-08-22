"Mis papás se drogaban gratis": el duro testimonio en medio de la demolición de un kiosco narco

Por orden del Ministerio Público Fiscal se destruyó el segundo kiosco narco de la provincia, que funcionaba en una casa. La familia vecina festejó el fin de un martirio.

La pala mecánica avanzó sobre la precaria construcción de calle Costa Rica al 900 que solía ser una casa de venta de drogas. Desde la esquina de Bolivia, entre el gran despliegue policial, incluida la División Canes Antinarcóticos, la familia que vivía al lado del kiosco narco observaba el operativo con una mezcla de sentimientos: tristeza, alivio, y temor.

El operativo de demolición de este jueves —el segundo en la provincia desde que comenzó a investigarse el microtráfico a nivel local— no solo significó el fin de un aguantadero de drogas y objetos robados en Centenario , sino también el cierre de una pesadilla para un matrimonio mayor que convivió pared de por medio con ese lugar siniestro.

“Mi papá no dormía ni de día ni de noche. Un día, vulgarmente le voy a decir, le digo: ‘ Papá, ustedes se están drogando gratis ’. Porque el humo pasaba por debajo del dormitorio de mi mamá”, relató una de las hijas que estuvo presente en el inicio del derrumbe.

demolición de un kiosco narco en Centenario (6) Claudio Espinoza

La mujer explicó que durante meses la vivienda vecina, que fue propiedad de su tía, fue un martirio, y se empeoraba por un pequeño agujero que había en la medianera. “Un día vengo a verle y me dice: ‘no aguanto el dolor de cabeza’, le digo: ‘Pero mamá, si el agujero está abajo, quemaban neumáticos, mi papá siempre con dolor de cabeza, pálido, era el olor a porro que sale por abajo de la puerta".

El relato fue valorado por el fiscal general José Gerez junto al intendente Esteban Cimolai, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el jefe de gabinete Juan Luis Ousset, junto a los jefes policiales de la Comisaría Quinta y 52. Luego de una escucha atenta, Gerez indicó: "Este es el mejor testimonio, nos motiva a seguir trabajando".

La mujer de 66 años, que hace 40 años vive allí y padecía la inseguridad en la casa del sobrino de su marido, manifestó su esperanza de poder "dormir la siesta tranquila, y a la noche". Detalló que presenciaba cómo en el aguantadero iba gente "de todo tipo de clase: mediana, de alta sociedad". También reveló sus temores: "A nosotros nos daba miedo de hablar porque nosotros somos dos viejos solos".

demolición de un kiosco narco en Centenario (7) Claudio Espinoza

Aunque tres personas seguirán detenidas en el transcurso de la investigación iniciada el pasado 18 de julio, donde secuestraron dosis de cocaína listas para la venta, su hija aseguró "que hay gente atrás". Por este motivo, Ousset enfatizó en la posibilidad de denunciar al Código QR de manera anónima y protegida: "No tienen que tener ningún tipo de miedo".

Demolición backend

Cómo fue el operativo de demolición del kiosco narco de Centenario

Los preparativos contaron con un amplio despliegue policial preventivo en un perímetro de la cuadra. Por su parte, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Centenario también aseguraron el sitio. Incluso el propio Jefe, Patricio Álvarez, se encargó y dirigió el remolque de un auto secuestrado en la casa.

En la esquina, una ambulancia permaneció preparada en caso de alguna emergencia, así como también personal de Defensa Civil de Centenario. Con todo listo, las autoridades provinciales, municipales, judiciales y policiales cortaron la faja de clausura y presenciaron el derribo.

Además de agradecer y felicitar a los funcionarios por el trabajo de desarticulación del aguantadero que funcionaba al lado de su casa, el grupo de familiares y vecinos se mostró preocupado por la posible repercusión en la estructura de su casa. De esta manera, un arquitecto supervisó las tareas y decidió que ordenarán el trabajo de demolición en partes.

demolición de un kiosco narco en Centenario (21) Claudio Espinoza

Además de la droga incautada, en el interior de la casa habían secuestrado bicicletas todo terreno y garrafas de gas. Sin embargo, adentro quedaban los vestigios del caos y la suciedad con un fuerte olor a orina y excrementos. En la escena también había detalles insólitos, como una biblia colgada de lo que había sido un living, colchones manchados y toda clase de basura. Todo fue retirado y llevado al basurero municipal.

En el derrumbe también estuvo presente la fiscal del caso Eugenia Titanti y la coordinadora provincial de Narcocriminalidad del MPF, Mariana Querejeta, quienes hacia fines de julio, avanzaron en la acusación al joven de 34 años, heredero del inmueble luego de la muerte de sus padres y la clausura preventiva de la casa de venta de drogas.

El operativo de demolición es un paso dentro de la investigación impulsada a raíz de la denuncia de varios hechos de hurto con escalamiento en el barrio Sarmiento, lo que puso en marcha el trabajo de los efectivos de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II y personal de la Comisaría Quinta.

demolición de un kiosco narco en Centenario (12) Claudio Espinoza

A raíz del intento de robo en una vivienda de calle Estados Unidos, analizaron las cámaras de seguridad privadas y públicas, se logró identificar a los autores, y vincular con otros hechos como robos denunciados por distintos vecinos del barrio.

Durante la demolición, el Jefe de la División Antinarcóticos, Nelson Peralta, indicó a LMNeuquén, que durante el primer allanamiento encontraron bicicletas y garrafas, y se produjo el hallazgo de sustancias estupefacientes. "Luego, en un segundo procedimiento, la requisa de la casa dio con más de 200 gramos de cocaína ya fraccionada y lista para su venta al menudeo que hizo que dispusieran inevitablemente la detención de las personas, por microtráfico", advirtió.

En este sentido, aclaró que "no todas las casas de drogas se van a demoler, estas son las que el dueño no haya podido recuperar" y señaló que la investigación continúa mientras en paralelo se continuará desarticulando kioscos narco en Piedras del Águila, San Patricio del Chañar, Centenario, Rincón de los Sauces y otras localidades.

demolición de un kiosco narco en Centenario (18) Claudio Espinoza

En cuanto al destino del terreno vaciado para que no vuelvan a instalarse delincuentes, Gerez aseguró que pasará a manos de las hermanas del hombre demorado, que viven en otra localidad. De esta manera, se cumpliría su objetivo de "cerrar el foco de la infección y el foco de venta ilícito de drogas y también el mercado que ese domicilio paralelo ilegal mueve".