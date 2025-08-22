Bosque de marihuana en Confluencia: la Policía allanó una vivienda y, de casualidad, dio con 33 plantas

En un allanamiento por una causa que no involucraba microtráfico, la Policía logró incautar 33 plantas de marihuana en una vivienda del barrio Confluencia . También se hallaron armas de fuego, pero no trascendieron detalles de la denuncia por tratarse de un delito de instancia privada.

Según informó la Policía, el allanamiento tuvo lugar el jueves y fue el resultado de una investigación que se inició tras recibir una denuncia por un delito de instancia privada, que incluye a conductas que solo son perseguidas por la Justicia cuando son denunciadas por la propia víctima, como el caso de los abusos sexuales.

Luego de distintas tareas de investigación y trabajo de campo desarrolladas por el personal policial de la Comisaría 19, con colaboración de la Oficina de Investigaciones Zona Sur Este, se requirió la orden de allanamiento para un domicilio del barrio Confluencia, el cual tuvo resultados ampliamente positivos.

allanamiento plantas

En el procedimiento se logró el secuestro de un rifle de aire comprimido calibre 5.5, un rifle calibre 22 y más de un centenar de municiones del mismo calibre. Asimismo, se le dio intervención al personal especializado del Departamento Antinarcóticos, ya que los efectivos que concretaban la diligencia se encontraron con una sorpresa en el domicilio, donde hallaron no una sino 33 plantas de marihuana de gran tamaño.

En el lugar también se procedió a la demora de un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia para la continuidad de las actuaciones correspondientes.

Policía allanó por un robo a un taxista y reventó un kiosco narco

A mediados de agosto y tras apenas un mes de investigación, la Policía de Villa La Angostura logró importantes resultados a partir de lo que inició como un simple robo violento a un taxista. Los primeros resultados de la causa permitieron ubicar a tres sospechosos que quedaron bajo investigación y reventar un importante kiosco narco.

El comisario Marcos Oviedo informó a LMNeuquén que todo inició con un robo que sufrió un taxista de la localidad el pasado 9 de julio. El conductor fue asaltado por un pasajero, que lo amenazó a punta de pistola al llegar a la zona de la Autovía, en inmediaciones del cruce de la calle Cruz del Sur y Ruta 40.

El taxista intentó resistirse, pero terminó recibiendo algunos golpes del asaltante, que finalmente le sacó la recaudación y algunas pertenencias personales y logró darse a la fuga.

Una vez sola, la víctima llamó a la Policía, que se hizo presente y escuchó la descripción del hecho y del autor. Con esta información, se dispuso un patrullaje por el sector y se lo logró ubicar y aprehender. En un palpado preventivo, se le encontraron algunas pertenencias del taxista y además se recuperaron equipos de comunicación tipo handy (como los utilizados como inhibidores de alarma) que arrojó en su huida.

allanamientos robo y kiosco narco vla

Oviedo comentó que por orden de la fiscalía, el delincuente permaneció detenido unos días en la Comisaría 28 y, finalmente, se le dio la libertad supeditada mientras se avanzaba en la investigación, ordenándole expresamente que vuelva a su lugar de origen (Cipolletti, Río Negro) y que no vuelva a ingresar a Villa La Angostura durante el avance de la causa.

En este marco, la Brigada de la 28 y Fiscalía continuaron con algunas tareas investigativas y llegaron a dos posibles cómplices del asaltante, que se movilizaban en distintos autos por la localidad. Una vez identificados, se requirieron dos órdenes de allanamiento que se concretaron el miércoles de esta semana: uno en una vivienda del barrio El Cruce y otro en El Once.

El jefe policial comentó que los resultados más sorpresivos se dieron en el primer domicilio. A pesar de que iban principalmente en busca de elementos relacionados al robo del taxista, los pesquisas dieron con 50 gramos de cocaína fraccionada, más de 400 gramos de marihuana -repartida en bolsas y otra parte fraccionada-, unas 100 pastillas de lo que se presume sería droga sintética, más de 3 millones de pesos en billetes de distinta denominación, alrededor de 3500 dolares y pesos chilenos.

Además, se incautó un arma de fuego calibre 357 con sus municiones, celulares, notebooks, pendrives y vainas calibre 9 mm y 357. Por último, se demoró al hombre que se encontró en el lugar, quien por orden del asistente letrado Federico Sura quedó detenido tras ser identificado.