Policía allanó por un robo a un taxista y logró reventar otro kiosco narco

Ocurrió en Villa La Angostura. El robo al taxista tuvo lugar el 9 de julio y fue el inicio de una exitosa investigación.

En apenas un mes de investigación, la Policía de Villa La Angostura logró importantes resultados a partir de lo que inició como un simple robo violento a un taxista. Los primeros resultados de la causa permitieron hoy tener tres sospechosos bajo investigación y reventar un importante kiosco narco.

El comisario Marcos Oviedo informó a LMNeuquén que todo inició con un robo que sufrió un taxista de la localidad el pasado 9 de julio. El conductor fue asaltado por un pasajero, que lo amenazó a punta de pistola al llegar a la zona de la Autovía, en inmediaciones del cruce de la calle Cruz del Sur y Ruta 40.

El taxista intentó resistirse, pero terminó recibiendo algunos golpes del asaltante, que finalmente le sacó la recaudación y algunas pertenencias personales y logró darse a la fuga.

Una vez sola, la víctima llamó a la Policía, que se hizo presente y escuchó la descripción del hecho y del autor. Con esta información, se dispuso un patrullaje por el sector y se lo logró ubicar y aprehender. En un palpado preventivo, se le encontraron algunas pertenencias del taxista y además se recuperaron equipos de comunicación tipo handy (como los utilizados como inhibidores de alarma) que arrojó en su huida.

comisaria 28 villa la angosturA (2).jpg

Oviedo comentó que por orden de la fiscalía, el delincuente permaneció detenido unos días en la Comisaría 28 y, finalmente, se le dio la libertad supeditada mientras se avanzaba en la investigación, ordenándole expresamente que vuelva a su lugar de origen (Cipolletti, Río Negro) y que no vuelva a ingresar a Villa La Angostura durante el avance de la causa.

En este marco, la Brigada de la 28 y Fiscalía continuaron con algunas tareas investigativas y llegaron a dos posibles cómplices del asaltante, que se movilizaban en distintos autos por la localidad. Una vez identificados, se requirieron dos órdenes de allanamiento que se concretaron el miércoles de esta semana: uno en una vivienda del barrio El Cruce y otro en El Once.

Allanamientos exitosos

El jefe policial comentó que los resultados más sorpresivos se dieron en el primer domicilio. A pesar de que iban principalmente en busca de elementos relacionados al robo del taxista, los pesquisas dieron con 50 gramos de cocaína fraccionada, más de 400 gramos de marihuana -repartida en bolsas y otra parte fraccionada-, unas 100 pastillas de lo que se presume sería droga sintética, más de 3 millones de pesos en billetes de distinta denominación, alrededor de 3500 dolares y pesos chilenos.

Además, se incautó un arma de fuego calibre 357 con sus municiones, celulares, notebooks, pendrives y vainas calibre 9 mm y 357. Por último, se demoró al hombre que se encontró en el lugar, quien por orden del asistente letrado Federico Sura quedó detenido tras ser identificado.

fiscalia villa la angostura -VALIDA 1200- La pena que recibirá el estafador Ramiro Fernández se conocerá este viernes 25 de julio.

En las horas posteriores, se lo notificó de su vinculación a la causa por robo calificado y lesiones, y se lo llevó al día siguiente a una audiencia en la que se le formularon cargos por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en infracción de la ley 23.737. Se le otorgó la libertad supeditada al cumplimiento de algunas pautas de conducta.

En tanto, en el segundo allanamiento que tuvo lugar en el barrio El Once, se secuestraron cinco celulares, una réplica de arma de fuego tipo pistola de gas comprimido y vainas servidas calibre 22 y 357. También se demoró a un hombre, a quien se lo notificó de su vinculación a la causa por el robo calificado.

Oviedo destacó el arduo trabajo que se realizó en conjunto entre el personal de Comisaría 28 y su respectiva Brigada de Investigaciones, junto con la fiscalía local, para lograr tan positivo resultado en apenas un mes.