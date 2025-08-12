Imparables: la Policía allanó otro kiosco narco en Cutral Co y acusaron a tres mujeres

Como resultado del allanamiento, tres mujeres que se encargaban de la venta de droga fueron notificadas de la investigación en su contra.

La Policía y Fiscalía neuquinas continúan su intensa labor contra el microtráfico en la región y, en ese contexto, se desbarató un nuevo kiosco narco días atrás en Cutral Co. Se secuestraron dosis de droga, dinero y se ubicó a tres mujeres sospechosas.

El procedimiento fue realizado el jueves 7 por la División Antinarcóticos Cutral Co en el barrio Nehuen Che. La investigación sobre la vivienda se originó gracias a una denuncia anónima en la página “Narcoweb” del Ministerio Público Fiscal, donde vecinos denunciaron la venta de estupefacientes en la vivienda.

Tras 10 días de intensa investigación y vigilancia encubierta, los efectivos corroboraron movimientos compatibles con la actividad ilícita: constantes visitas de distintas personas que llegaban, permanecían pocos minutos y se retiraban con pequeños envoltorios que recibían a cambio de dinero. En el lugar operaban al menos dos mujeres, acompañadas por otra mujer y un menor de tres años.

kiosco narco cutral co (5)

Con la orden judicial en mano, en el allanamiento del jueves pasado se logró secuestrar cocaína, marihuana fraccionada y lista para la venta, dinero en efectivo presuntamente producto de la actividad ilícita, un vehículo, teléfonos celulares, municiones y otros elementos clave para la causa.

Finalmente, tres mujeres mayores de edad fueron notificadas de imputación penal y quedaron en libertad supeditada, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

La exitosa intervención contó con el apoyo del Grupo Especial GEOP, personal de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co y el Comando Radioeléctrico local.

Desde la fuerza remarcaron la importancia de la participación ciudadana, recordando que la herramienta de denuncias anónimas web es clave para combatir el narcotráfico en los barrios.

Se demolió el primer kiosco narco

El lunes a la mañana el barrio Gran Neuquén fue protagonista del primer derribo de una vivienda que funcionaba como kiosco narco, cuyos ocupantes fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Participaron el fiscal general José Gerez junto al intendente Mariano Gaido, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el jefe de Gabinete Juan Luis Ousset.

Se trata de la primera demolición que se realiza desde que los delitos de microtráfico de drogas comenzaron a ser investigados en el ámbito provincial, hace cinco meses. “Sin dudas estamos en un día histórico: este es el primer derribo que hacemos de un lugar que era utilizado para vender drogas”, indicó Gerez.

“Esto es parte del plan estratégico que puso en marcha el Ministerio Público Fiscal para combatir el microtráfico de drogas, y se debe a una decisión política que tomó el gobernador Rolando Figueroa”, agregó, y puntualizó que “nosotros dijimos que íbamos a ir contra los que venden drogas y que íbamos a neutralizar los puntos de venta que es muy importante, porque nos ha pasado que hemos detenido personas, pero el punto de venta seguía activo”.

SFP Demolicion de casa narco en ALto Godoy (11) Sebastián Fariña Petersen

Gerez también indicó que “esto es producto del trabajo conjunto, hay que destacar la celeridad con la que actuó el intendente Mariano Gaido”, y “van a seguir después los municipios de Centenario y San Martín de los Andes, donde también hay propiedades para demoler”.

Además, destacó que el inmueble derribado "fue denunciado por vecinos y vecinas a través del código QR del Ministerio Público Fiscal que permite hacer denuncias anónimas sobre venta de drogas".

La casilla derribada estaba ubicada en el barrio Gran Neuquén, y la demolición la llevó adelante personal de la subsecretaría de Limpieza Urbana del municipio neuquino, con el acompañamiento de personal policial que custodió la zona. El propietario del terreno autorizó la medida.