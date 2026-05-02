Tres personas bajo investigación tras desbaratar otro kiosco narco

Tres personas quedaron bajo investigación tras un nuevo allanamiento en el marco de la lucha contra el narcomenudeo en la provincia. Policía y fiscalía lograron desbaratar otro kiosco narco que funcionaba en la comarca petrolera. Qué hallaron.

Según informó la Policía, la investigación de la División Antinarcóticos de Cutral Co se inició a partir de tareas de inteligencia desarrolladas por efectivos especializados, sumadas a denuncias anónimas recepcionadas mediante canales oficiales, como lo son la aplicación celular Neuquén Te Cuida y el Código QR creado por el Ministerio Público Fiscal , ambos sistemas que ofrecen la posibilidad de que vecinos aporten datos de forma anónima.

A partir de esa información que se reunió, se iniciaron tareas de observación sobre el domicilio señalado y se lograron establecer movimientos compatibles con la venta ilegal de drogas en la vivienda, ubicada en el barrio El Progreso de la localidad de Cutral Co.

Durante varios días, los investigadores realizaron tareas de vigilancia y seguimiento, constatando un constante ingreso y egreso de personas variadas en distintos horarios, permaneciendo por cortos períodos de tiempo y utilizando diversos medios de movilidad, lo que reforzó las sospechas sobre la actividad ilícita en el lugar.

684853369_1411613820997184_3662440239718384920_n

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó el procedimiento, que se concretó durante la tarde del miércoles.

Como resultado, la Policía secuestró dosis fraccionadas de cocaína y cannabis sativa, dinero en efectivo, balanzas de precisión, teléfonos celulares, cartuchería y otros elementos de interés para la causa.

Además, tres personas mayores de edad quedaron supeditadas a la investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

En los próximos días y tras organizarse la prueba reunida en su contra, se espera que sean llevados a una formulación de cargos.

Tres narcos fueron expulsados de Valentina Sur por manejar un kiosco

Luego del fin de semana pasado de allanamientos que sacudió a Valentina Sur, tres de los cuatro narcos bajo investigación fueron acusados por la fiscalía y expulsados del barrio para resguardar la investigación y a testigos. Fue a pedido de la fiscalía.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), las acusaciones las impulsó la fiscal Eugenia Titanti, de la fiscalía de Narcocriminalidad.

Según la acusación, los imputados —identificados por sus iniciales "R.B.", "N.R.", "S.R." y "F.R."— comercializaban estupefacientes desde al menos enero pasado en distintos puntos del barrio, incluyendo viviendas y un kiosco. Por ese motivo, pidió la exclusión del lugar como medida de coerción para tres de ellos, y la prisión domiciliaria para el restante.

allanammientos microtrafico Valentina Sur

La integrante de la fiscalía de Narcocriminalidad sostuvo que la medida de expulsión era necesaria para evitar que influyan sobre vecinos o testigos en una zona donde, según se expuso en la audiencia, existe un contexto de violencia que dificulta las denuncias.

En ese marco, el juez hizo lugar a la prohibición de acercamiento a Valentina Sur que solicitó la fiscal del caso, del mismo modo que las presentaciones semanales, restricción de contacto entre los involucrados, impuso una caución de $10 millones y la prohibición de salir del país. Para uno de los imputados, además, se ordenó prisión domiciliaria con tobillera electrónica, también fuera del barrio.