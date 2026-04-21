Gracias a denuncias de vecinos, desarticularon otro kiosco narco en Cutral Co

Con la guerra declarada desde Provincia, ni las bocas de expendio pequeñas se salvan hoy de la cacería contra el narcomenudeo . Otro kiosco narco en Cutral Co que fue denunciado por vecinos fue desbaratado en los últimos días.

Desde la Policía informaron que el allanamiento fue el resultado de una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas contra el domicilio, que motivaron las primeras tareas, como diversas averiguaciones y horas de observación frente a la vivienda.

Las pesquisas de la División Antinarcóticos Cutral Co permitieron "constatar movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes". Estos movimientos suelen caracterizarse principalmente por la gran afluencia de visitantes al domicilio, que permanecen poco tiempo antes de retirarse y mayormente se da en horas de la noche.

Policia cutral co

Con la prueba reunida, se presentó un informe a la fiscalía local y se pidió la orden de allanamiento, que fue concretado en horas de la noche del viernes.

Como resultado, se secuestraron 16 gramos de clorhidrato de cocaína, 27.9 gramos de cannabis sativa, tres teléfonos celulares, una balanza digital y un sistema de cámaras de seguridad con DVR.

Finalmente, se demoró a dos jovenes de 21 y 23 años de edad, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. El operativo contó con la colaboración de personal de la Dirección Seguridad La Comarca y del Comando Radioeléctrico.

Demolieron un kiosco narco que funcionaba hace más de 20 años

Tras la condena a una familia que administraba un kiosco narco en su casa, el Ministerio Público Fiscal ordenó la clausura y posterior demolición de la vivienda utilizada. De esta manera, las autoridades celebraron la desactivación de un punto de venta de estupefacientes que funcionó durante más de 20 años en el barrio Belgrano.

La precaria construcción de calle Bahía Blanca al 555 fue vaciada la mañana del lunes de colchones, cuadros, sillones y otros objetos que quedaron sobre la calzada frente a la casa de sepelios de Calf y junto a una florería. Luego, una maquinaria aportada por la municipalidad comenzó con las tareas de destrucción hacia las 12:30.

Una comitiva conformada por el gobernador Rolando Figueroa, el intendente Mariano Gaido, el fiscal general José Ignacio Gerez, el jefe de la policía Carlos Tomás Díaz Pérez y el jefe de la Dirección Antinarcóticos, Nelson Peralta, entre otros funcionarios, recorrieron las instalaciones y el patio.

ON - Demolicion narcos (11) Omar Novoa

Ya sobre la calle que permanecía cortada por agentes de tránsito, Gerez destacó la disposición para destruir el quinto punto de venta en la provincia de Neuquén bajo la modalidad de demolición. "Es una señal de que vamos por más, quiero agradecer al intendente que gracias al convenio se logra demoler la propiedad con equipos que pone la municipalidad", afirmó y agregó: "hoy se devuelve el terreno vacío y de esa manera se inactiva un histórico punto de venta".

Además, señaló que existe una conexión entre el punto de droga y el delito contra la propiedad, por lo que la demolición "sirve para que la sociedad sea más segura".

En tanto, el gobernador destacó la participación ciudadana: "Hay un trabajo social importante: los vecinos, los poderes del Estado y la Justicia, entonces se ha hecho una red muy importante. La semana pasada expusimos el trabajo que se realiza en Neuquén en el Congreso de la Nación".