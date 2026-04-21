En medio de la calle, hallaron muerto a un hombre que era intensamente buscado en Vista Alegre

La víctima de 68 años había sido reportado como desaparecido y era buscado por la Policía. Fue encontrado en una zona de chacras.

El hombre que era intensamente buscado en la localidad de Vista Alegre , fue hallado muerto este martes por la mañana, poniendo fin al operativo que se había desplegado para dar con su paradero.

El hallazgo se produjo en una zona de chacras de esa localidad, tras más de 24 horas de búsqueda por parte de efectivos policiales y familiares. Roberto Pinochet, de 68 años , había sido visto por última vez días atrás, lo que motivó la activación del protocolo de búsqueda de personas.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó a LM Neuquén el hallazgo del hombre fallecido, cuyo cuerpo yacía en una calle en zona rural de chacras, en cercanías de la calle 11. Las mismas fuentes judiciales indicaron que cerca del cadáver fue hallada una bicicleta.

La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, requirió la realización de la autopsia, que se llevará adelante este martes por la tarde. También solicitó la puesta en marcha de entrevistas a familiares del hombre.

Según la información difundida previamente, se trataba de un hombre de tez morena, cabello largo con canas y ojos marrones. Al momento de su desaparición, no se tenía certeza sobre la vestimenta que llevaba ni si portaba teléfono celular, lo que dificultaba aún más las tareas para localizarlo.

Desde el momento en que se radicó la denuncia, la Policía del Neuquén inició un operativo que incluyó recorridas por distintos sectores de Vista Alegre, especialmente en áreas rurales y de chacras, donde finalmente se produjo el hallazgo.

Comisaría Vista Alegre.

El cuerpo fue encontrado en una zona de difícil visibilidad, lo que habría retrasado su localización. Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre signos de violencia o circunstancias específicas en las que se produjo la muerte. Las autoridades aguardan los resultados de las actuaciones forenses para establecer con precisión qué ocurrió.

El caso quedó en manos de la fiscalía interviniente, que continuará con la investigación para esclarecer el hecho. Mientras tanto, desde la Policía se dio por finalizado el pedido de ubicación y paradero que se había emitido días atrás.

Otro lamentable hallazgo

El pasado mes de marzo encontraron muerto al criancero de Loncopué que estuvo desaparecido 12 días. Segundo Daniel Artigas fue hallado frente a su puesto, en el margen oeste del río Agrio, a unos 20 metros de la orilla.

abuelo- desaparecido- Segundo- búsqueda

Los equipos de rescate se habían abocado a la búsqueda del criancero en el cauce del río Agrio, era la mayor hopótesis en la que estaban trabajando. Lo hallaron a uno metros de la vivienda, sobre la vera oeste del río. Desplegaron sus tareas de rastrillaje el personal de bomberos, Policía del Neuquén y el del sistema Provincial de Manejo del Fuego. Con equipamiento especial se habían adentrado en las aguas del río, además de contar con el sobrevuelo de helicóptero gestionado por el sistema de emergencia de Neuquén.

Fuentes oficiales indicaron que se espera la llegada del médico de la Policía y Criminalística para poder confirmar si su deceso se debió a un ahogamiento o bien a otra causa.