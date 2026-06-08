Tristeza en el espectáculo: murió la actriz María Rosa Fugazot
La reconocida actriz tenía 83 años.
Este lunes por la mañana se conoció la triste noticia de la muerta de la reconocida actriz María Rosa Fugazot.
Tenía 83 años. Y según las primeras informaciones, la reconocida artista falleció por causas naturales en su departamento.
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