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Tristeza en el espectáculo: murió la actriz María Rosa Fugazot

La reconocida actriz tenía 83 años.

Tristeza en el espectáculo: murió la actriz María Rosa Fugazot

Este lunes por la mañana se conoció la triste noticia de la muerta de la reconocida actriz María Rosa Fugazot.

Tenía 83 años. Y según las primeras informaciones, la reconocida artista falleció por causas naturales en su departamento.

Noticia en desarrollo.

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