Estrenos semanales de Netflix: qué ver desde el 27 de julio al 2 de agosto

Netflix comienza una nueva semana con una importante renovación de su catálogo en Argentina. Entre el 27 de julio y el 2 de agosto, la plataforma de streaming incorporará nuevas series , películas y producciones originales que buscan captar la atención de los suscriptores y posicionarse entre los contenidos más vistos de los próximos días.

Las novedades incluyen documentales basados en hechos reales, historias de acción, dramas juveniles y producciones inspiradas en casos que conmocionaron al mundo. Con estrenos distribuidos a lo largo de la semana, el servicio vuelve a apostar por una programación variada para todos los públicos. Desde el impactante documental "Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad" hasta la película de acción "Furioso", estos son los principales títulos que desembarcan en Netflix durante los próximos días.

Uno de los lanzamientos más esperados de la semana es este documental que reconstruye el asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho. La producción utiliza imágenes de cámaras corporales, mensajes y entrevistas con familiares y personas cercanas para profundizar en uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años.

Furioso (29 de julio)

La acción también tendrá un lugar destacado con esta película centrada en un joven que es rescatado al borde de la muerte por un entrenador de artes marciales mixtas. Sin recuerdos sobre su identidad, adopta el nombre de Marcelo y encuentra una nueva oportunidad dentro del deporte. Sin embargo, mientras avanza en el mundo de la lucha, comienzan a aparecer pistas sobre su pasado que lo involucran en una compleja trama de crímenes, secretos y conflictos que van mucho más allá del octágono.

Proyecto Final (29 de julio)

El drama juvenil llega con una historia atravesada por el misterio. Tamara inicia una nueva etapa en otra escuela, pero viejos secretos, un romance inesperado y una cuenta anónima que insiste en recordarle su pasado pondrán a prueba su deseo de dejar atrás el rol de víctima.

Bomba en el Pan Am 103 (30 de julio)

Basada en una historia real, esta producción revive el atentado ocurrido en 1988 durante un vuelo transatlántico sobre territorio escocés. La trama sigue la investigación conjunta entre la policía local y el FBI para encontrar a los responsables de uno de los ataques más recordados de la época.

Una semana con opciones para todos los gustos

Con estas incorporaciones, Netflix vuelve a ofrecer alternativas para quienes buscan comenzar una nueva serie, disfrutar de una película o descubrir documentales inspirados en hechos reales. Los estrenos de la semana prometen renovar el ranking de reproducciones y convertirse en tema de conversación entre los usuarios de la plataforma.

Además de las novedades disponibles entre fines de julio y principios de agosto, la plataforma ya confirmó algunos lanzamientos para la semana siguiente. Entre ellos aparecen "El escándalo de Trustor desde dentro", "Cien años de soledad" y "Pollo a lo grande: Una conspiración de comida rápida", todos con fecha de estreno prevista para el 5 de agosto, ampliando así el calendario de contenidos que llegarán al servicio durante las próximas semanas.