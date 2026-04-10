La película de Netflix con un elenco de estrellas que combina suspenso psicológico, terror y misterio

Se trata de un filme que ofrece atrapantes dosis de suspenso psicológico, terror y misterio. En Netflix , es furor entre los espectadores.

La perla de Netflix está inspirada en grandes clásicos como Matrix y The Truman Show. Se trata de una película que ofrece una atrapante combinación de terror , misterio y suspenso psicológico. "En una brillante y perfecta comunidad desértica experimental, la vida de un ama de casa se desmorona poco a poco cuando empieza a preguntar lo que nadie quiere responder..."

La película "No te preocupes cariño" , que puede verse en la pantalla de Netflix . ofrece una atrapante combinación de terror , misterio y suspenso psicológico.

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Acerca de No te preocupes cariño , Netflix consigna que “en una brillante y perfecta comunidad desértica experimental, la vida de una ama de casa se desmorona poco a poco cuando empieza a preguntar lo que nadie quiere responder…”.

Este filme estadounidense, que se estrenó en la pantalla grande en 2022, cuenta la historia de Alice (Florence Pugh) y Jack (Harry Styles), quienes tienen la fortuna de vivir en la comunidad de Victoria, una ciudad experimental creada por una compañía en donde los hombres que trabajan para el Proyecto Victoria, de alto secreto, viven con sus familias. Pero cuando empiezan a aparecer grietas en su idílica vida, exponiendo destellos de algo mucho más siniestro que se esconde bajo la atractiva fachada, Alice no puede evitar cuestionarse exactamente qué están haciendo en Victoria, y por qué.

"No te preocupes cariño", una película atrapante que puede verse en Netflix

Según se supo, la película No te preocupes cariño no sólo logró cautivar a los espectadores, sino que también causó revuelo por las tensiones que tuvieron lugar detrás de cámaras y la química entre los actores, puesto que, según lo afirmaron algunos testigos que estuvieron en el set, los protagonistas tenían una muy mala relación.

Como ocurre en la historia de ficción, que transcurre en un entorno que parece perfecto, el detrás de cámara también empezó a mostrar que nada es lo que parece. El elenco principal de No te preocupes cariño incluye a los siguientes actores:

Florence Pugh como Alice Chambers.

Harry Styles como Jack Chambers.

Olivia Wilde como Bunny.

Gemma Chan como Shelley.

Chris Pine como Frank.

KiKi Layne como Margaret.

Nick Kroll como Dean.

Timothy Simons como el Dr. Collins.

HARRY2.jpg No te preocupes cariño cuenta la historia de Alice (Florence Pugh) y Jack (Harry Styles).

Es oportuno reseñar que la idea de la película No te preocupes cariño (122 minutos) está inspirada en grandes clásicos como Inception, The Matrix y The Truman Show. La directora irlandoestadounidense Olivia Wilde -quien como actriz se destacó en series como Dr. House-, también rodó otro largometraje además de No te preocupes cariño: La noche de los nerds.