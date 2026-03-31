Furor por una película de Netflix tras el caso de Noelia Castillo que murió por eutanasia

Una película de Pedro Almodóvar tomó relevancia por el estremecedor caso de la joven española Castillo que murió por decisión propia a través de la eutanasia.

El caso de Noelia Castillo , la española de 25 años con paraplejia que murió el pasado jueves tras decidir aplicar la eutanasia , conectó rápidamente a la sociedad con una película que cautivó a una gran cantidad de personas que conocen el caso: The Room Next Door (La habitación de al lado), una obra de Pedro Almodóvar estrenada en 2024.

Es que es su primera película rodada en inglés y que se exhibe en la plataforma Netflix tiene lazos similares al caso que ocurrió en España y generó una alta repercusión a nivel mundial por la decisión de morir por elección.

En octubre de 2022 fue víctima de una agresión sexual múltiple y, posterior a eso, intentó quitarse la vida el 4 de octubre de mencionado año. Producto del intento, sufrió una lesión medular irreversible que generó una paraplejia total. Dos años más tarde le solicitó a la Justicia la eutanasia.

Película-La habitación de al lado

Tras años de disputa con su familia, terminó recibiendo la eutanasia hace poco menos de una semana. Justamente la película trata de esa compleja decisión de tener que elegir dicho método para morir.

De qué trata la película

"Una escritora se reconecta con una antigua amiga, lo que despierta los recuerdos de su pasado compartido... y lleva a una petición impactante que pone a prueba su renovado vínculo", cuenta la reseña que exhibe la plataforma Netflix en su web oficial.

Es que la novela trata de dos mujeres que se reencuentran en un contexto difícil: una de ellas atraviesa una enfermedad terminal que la llevó a elegir el momento de su muerte a través de eutanasia. Enfocada en el vínculo entre las amigas, la historia se basa en la decisión que inevitablemente debe tomar una de ellas.

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Quiénes conforman el elenco

Tilda Swinton

Julianne Moore

John Turturro

Alessandro Nivola

Juan Diego Botto

Melina Matthews

Raúl Arévalo

Victoria Luengo

Alex Høgh Andersen

Cómo es el primer trailer de la serie de Harry Potter

Este miércoles se lanzó el primer trailer de la adaptación televisiva de los libros de Harry Potter. Fue publicada en distintas redes sociales por HBO. Con una nueva aproximación, supuestamente más fiel a las novelas juveniles, y un nuevo reparto, la serie promete.

En el clip se aprecia al famoso “trío de oro” integrado por Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione) y Alastair Stout (Ron).

La plataforma también confirmó que la primera temporada enfocada en el libro de Harry Potter y la piedra filosofal se estrenará en Navidad de 2026.

El teaser reconstruye los primeros pasos de la historia con una narrativa conocida para los fans. Las imágenes iniciales muestran a Harry viviendo en condiciones precarias en la casa de los Dursley, como su habitación bajo la escalera, los abusos de su primo Dudley y la frialdad de su tía Petunia, quien le insiste en que “no es especial”.

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La historia da un giro con la llegada de la carta de Hogwarts, pieza que detona el descubrimiento del mundo mágico. A partir de ahí, el avance muestra momentos icónicos: el encuentro con Hagrid, la revelación sobre sus padres, la carrera hacia el andén 9¾ y el primer viaje en el Expreso de Hogwarts.

En el tren aparece el núcleo central de la historia: Harry, Ron y Hermione, quienes comienzan a forjar su amistad. El adelanto también incluye un montaje con escenas dentro de Hogwarts: clases, exploraciones del castillo, la ceremonia del Sombrero Seleccionador y primeros vistazos a personajes clave como Dumbledore, Snape, Draco Malfoy y el fabricante de varitas Ollivander.

La serie está pensada como una adaptación fiel de los siete libros, con una temporada dedicada a cada uno para profundizar en aspectos que las películas no pudieron desarrollar. La primera entrega llevará por título Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Harry Potter y la piedra filosofal) y contará con ocho episodios, centrados en el primer año del joven mago en Hogwarts.

Harry potter trailer (1)

La nueva adaptación de la saga literaria no ha estado exenta de críticas. Cabe mencionar que la serie llegará apenas 12 años después del final de las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, lo que ha alimentado el debate sobre si era necesario producir un nuevo reboot tan pronto.

A favor está el argumento de explorar con mayor detalle el universo mágico que albergaban los libros. “Hay mucho más que ver… puedes ver a todos los profesores en sus habitaciones, puedes ver a Draco en casa”, adelantó el actor Lox Pratt en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly.

Harry potter trailer (2)

¿Quiénes forman el reparto de la serie?

El elenco está encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

Otros actores confirmados son John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

También forman parte del reparto Paul Whitehouse, Luke Thallon, Lox Pratt, Bel Powley, Daniel Rigby y Katherine Parkinson, entre otros.

Harry potter trailer (3)

Además, se han confirmado nombres como Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan) y Rory Wilmot (Neville Longbottom), ampliando el universo estudiantil de Hogwarts.

Un detalle que aún genera expectativa es la ausencia de un actor confirmado para interpretar a Voldemort, papel que en el cine estuvo a cargo de Ralph Fiennes. Aunque se ha especulado con Cillian Murphy, el propio actor ha negado su participación.

No obstante, la producción dispone de tiempo suficiente para evaluar este casting con calma, ya que el personaje no adquiere su forma física más conocida hasta los eventos del cuarto libro de la saga.

La fecha de estreno de la serie de “Harry Potter”

La serie comenzó su rodaje en julio de 2025 en los estudios Leavesden, en el Reino Unido, los mismos donde se filmaron las películas originales. Está liderada por la showrunner Francesca Gardiner y cuenta con la dirección de varios episodios a cargo de Mark Mylod, conocido por su trabajo en Succession.

J.K. Rowling participa como productora ejecutiva junto a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman, este último también vinculado a las películas originales.

Los fans de la saga solo tendrán que esperar unos meses para ver la temporada 1. Segun el comunicado de prensa, el estreno de Harry Potter y la piedra filosofal está fijado para esta Navidad en HBO y HBO Max.