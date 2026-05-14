La serie de Netflix con la que Ricardo Darín arrasa: ganó 8 Premios Platino 2026

Protagonizada por Ricardo Darín , se posicionó como una de las producciones más vistas del streaming tras ganar 8 Premios Platino.

Argentina vivió una noche soñada en los Premios Platino . La gala que celebra a lo mejor del cine y las series de Iberoamérica tuvo entre sus grandes ganadores a una de las producciones que más dio que hablar en 2025 y que contó con Ricardo Darín como principal protagonista.

En la ceremonia en el Teatro Gran Tlachco, en la Riviera Maya mexicana , la producción se quedó con ocho galardones y logró lo que ninguna otra había conseguido, marcando un récord absoluto dentro de la categoría televisiva.

La serie combinó drama, tensión y ciencia ficción con una estética ambiciosa que sorprendió incluso fuera de Latinoamérica, posicionándose rápidamente como una de las más vistas de la famosa plataforma de streaming en varios países de todo el mundo.

Se trata de El Eternauta, la adaptación de Netflix de la emblemática historieta nacional creada por Héctor G. Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López.

eternauta Ricardo Darín, en su interpretación de Juan Salvo en la adaptación de El Eternauta para Netflix.

Qué distinciones se llevó El Eternauta en los Premios Platino

Destacado por especialistas del sector audiovisual y por buena parte de la crítica internacional, Ricardo Darín obtuvo el reconocimiento a Mejor Actor en Miniserie o Teleserie por su papel de Juan Salvo. El intérprete no estuvo presente en la gala y el premio fue recibido por su compañera de elenco Andrea Pietra, quien se llevó el premio a Mejor Actriz de reparto, también por El Eternauta.

El elenco también celebró el reconocimiento para César Troncoso, quien ganó como Mejor Actor de Reparto y consolidó otra de las actuaciones más valoradas de la producción. El intérprete uruguayo le dio vida a Alfredo “Tano” Favalli, amigo de toda la vida de Juan Salvo. Su personaje se popularizó por la frase “lo viejo funciona”, lo que le valió infinidad de memes en redes.

La adaptación de El Eternauta no sólo ganó en las categorías actorales. También se impuso en rubros técnicos y creativos que terminaron de confirmar la magnitud del proyecto. Bruno Stagnaro recibió el premio a mejor dirección y recogió el galardón a mejor miniserie o teleserie. Además, hubo distinciones como Mejor Dirección de Montaje, Mejores Efectos Especiales y Mejor Música Original para Federico Jusid.

netflix César Troncoso, ganador del premio a Mejor Actor de Reparto por su papel como el Tano Favalli.

Qué se sabe de la segunda temporada de El Eternauta, con el regreso de Ricardo Darín

En abril 2025, Netflix estrenó la primera temporada de El Eternauta. A lo largo de sus seis capítulos, la adaptación audiovisual de la historieta de Oesterheld muestra a una Buenos Aires azotada por una nevada tóxica que aniquila a gran parte de la población, tras lo cual los sobrevivientes descubren que enfrentan una invasión extraterrestre y solo podrán mantenerse vivos si luchan juntos. La trama sigue a Juan Salvo, un hombre común que lucha por sobrevivir junto a un grupo de resistencia.

El éxito inmediato de la producción generó una pregunta obvia entre sus fanáticos: ¿cuándo se estrena la segunda temporada? De momento, se sabe bastante poco. La plataforma y la productora K&S Films confirmaron que ya se encuentra en proceso de desarrollo, con el objetivo de superar los estándares técnicos y narrativos alcanzados hasta ahora. Según trascendió, los guiones ya fueron finalizados y el rodaje comenzaría este mismo año.

Fuentes vinculadas al proyecto estiman que El Eternauta 2 podría llegar a la pantalla entre mediados y fines de 2027. Uno de los principales motivos que explica la larga espera está relacionado con la compleja postproducción que requiere, especialmente por el desarrollo de efectos visuales. De hecho, la segunda parte cuenta con un presupuesto más abultado que su predecesora, ya que la serie buscará elevar el nivel de los efectos visuales y el diseño sonoro, elementos cruciales para recrear con realismo el escenario apocalíptico y la invasión alienígena.

netflix3 La adaptación muestra una Buenos Aires apocalíptica y un grupo de sobrevivientes que busca resistir.

Además, se estima que la próxima entrega contará con ocho episodios, dos más que la primera parte. Otra posibilidad que se baraja es extender este universo con el desarrollo de spin-offs o contenidos complementarios