El arquero de la Scaloneta tendrá su propia producción en la plataforma de streaming . De qué se tratará y quiénes están detrás.

Del arco a Netflix: llega la nueva película sobre el Dibu Martínez, "El pibe que ataja el tiempo"

Del arco, directamente a Netflix . La plataforma de streaming más popular del mundo anunció el estreno de la película de Emiliano Dibu Martínez , arquero figura de la Selección Argentina y clave en la obtención del Mundial de Qatar 2022. El film ofrecerá un recorrido por su vida, desde sus inicios en Mar del Plata hasta su consagración con la Scaloneta.

Según se anunció, la producción titulada “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo” está escrita por Hernán Casciari e ilustrada por el dibujante Ricardo Siri , conocido popularmente como Liniers . Dirigida por Gustavo Cova y producida por PEGSA, incluirá testimonios exclusivos, dibujos animados e imágenes de archivo inéditas.

La película buscará contar la historia del futbolista desde una mirada que irá más allá de su carrera profesional , recurriendo a fragmentos animados para reconstruir su recorrido personal y deportivo, desde sus primeros pasos en Independiente de Avellaneda a su partida muy joven a Europa. Aunque aún no se confirmó la fecha exacta de estreno, todo indica que será lanzada en el 2026.

Dibu.jpg El Dibu Martínez llega a Netflix con una película sobre su vida.

El mensaje de Netflix sobre la película de Dibu Martínez y el festejo de los fans argentinos

La plataforma de streaming confirmó el lanzamiento de la película del arquero de la Selección con un mensaje en Instagram. "Esta noticia se grita como una atajada. Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, escrita por Hernán Casciari, ilustrada por Liniers y dirigida por Gustavo Cova, es una película que fusiona testimonios inéditos con dibujos animados para recorrer la historia del pibe que soñaba con el arco y terminó convirtiéndose en uno de los máximos héroes de la Aelección Argentina”, publicó.

El posteo incluyó la única imagen que se conoce hasta ahora del filme: Martínez con la camiseta de la Selección junto a su versión dibujada con el característico número 23 en la espalda, reforzando ese cruce entre documental y arte que propone la película. Los fanáticos argentinos respondieron el mensaje con comentarios marcados por la alegría y el orgullo. “¿Tu arquero tiene una película?”; “Se viene”; “Tremendo” y “Me encanta” fueron algunas de las reacciones.

dibu La única imagen que se conoció hasta ahora del filme del arquero de la Selección.

Los próximos estrenos argentinos que llegarán a Netflix

La plataforma de streaming, que cuenta con más de 325 millones de suscriptores en todo el mundo, confirmó las series, películas, documentales y biopics argentinas que estrenará a lo largo de 2026 y 2027. Y en esa lista sorprendió una ausencia: la segunda temporada de El Eternauta.

Desde Netflix precisaron que la adaptación del cómic protagonizada por Ricardo Darín está en “preproducción muy avanzada”, pero aún no tiene una fecha clara de lanzamiento.

De esta manera, así que la lista ordenada alfabéticamente de los 19 estrenos argentinos programados para este año y el próximo:

Carísima : serie con Caro Pardíaco, Malena Pichot y Gastón Pauls. Este 2026.

: serie con Caro Pardíaco, Malena Pichot y Gastón Pauls. Este 2026. Crimen desorganizado : serie en producción. Con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer, Benjamín Amadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Soledad Silveyra y con la participación de Martín Bossi. Para 2027.

: serie en producción. Con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer, Benjamín Amadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Soledad Silveyra y con la participación de Martín Bossi. Para 2027. Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo : película escrita por Hernán Casciari, dirigida por Gustavo Cova e ilustrada por Ricardo Liniers. Este 2026.

: película escrita por Hernán Casciari, dirigida por Gustavo Cova e ilustrada por Ricardo Liniers. Este 2026. El futuro es nuestro: serie con Mateo Gil como showrunner, con Delfina Chaves, Fernán Mirás y Alfredo Castro. Basada en el relato de Philip K. Dick. Para 2027.

serie con Mateo Gil como showrunner, con Delfina Chaves, Fernán Mirás y Alfredo Castro. Basada en el relato de Philip K. Dick. Para 2027. En el barro : la tercera temporada se verá en 2027.

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: la película sobre la obra de teatro homónima, dirigida por Alex De la Iglesia. Este 2026. Fito Páez: El mundo cabe en una canción: película documental, dirigida por Matías Gueilburt. Este 2026.

Envidiosa.jpg Siciliani, por partida doble. Estará en Netflix en la cuarta temporada de Envidiosa y en biopic de Moria Casán.