Cobran los estatales de Neuquén: ¿Cuándo es el próximo aumento de sueldo?

Este viernes cobran los sueldos correspondientes a mayo todos los trabajadores estatales, así como también los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

El Gobierno de la Provincia del Neuquén depositará este viernes los sueldos correspondientes a mayo de todos los trabajadores estatales, así como también los haberes de los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Los haberes serán acreditados en las cuentas que los trabajadores de los ministerios, administración central, entes públicos, Educación y demás, poseen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

Desde la secretaría de Prensa y Comunicación se destacó que también fue decisión del gobernador Rolando Figueroa que los sueldos se abonen antes de la finalización del mes, "acción que es posible en virtud de la transparencia, eficiencia y cuidado extremo en la administración de los recursos del Estado".

A su vez, el Ejecutivo destacó que "la eliminación de los gastos innecesarios, la erradicación de los privilegios, la reducción de la planta política y las distintas estrategias relacionadas con la austeridad y el desarrollo equilibrado de la provincia, no sólo permitieron achicar la deuda pública heredada en dólares, sino también invertir en infraestructura y en el fortalecimiento de las áreas esenciales de Salud, Educación y Seguridad".

Casa de Gobierno Neuquen

Los próximos aumentos de sueldo

En este año los estatales neuquinos ya recibieron un incremento en sus haberes en enero, con el cálculo de la inflación correspondiente al cuarto trimestre del año pasado (octubre, noviembre y diciembre).

La segunda variación se dio en abril, con el cálculo del Índice de Precios al Consumidor del primer trimestre (enero, febrero y marzo), mientras que el 31 de julio los empleados que dependen del Poder Ejecutivo recibirán un incremento salarial por tercera vez en el año, a partir del cálculo de inflación que surja de abril, mayo y junio.

Con esta misma fórmula, el siguiente aumento salarial se concretará con los salarios de octubre, donde los trabajadores estatales recibirán una suba en base a los datos de inflación del tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) y el último se cancelará tomando el cálculo de octubre, noviembre y diciembre.

Estatales de Neuquén: el último aumento de sueldo

Los trabajadores estatales de Neuquén cobraron con los sueldos de abril el primer aumento en los haberes de la pauta salarial de este 2026, a partir de la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Un mecanismo que se repetirá, como viene ocurriendo en años anteriores, a partir del acuerdo al que arribaron los gremios estatales con el gobierno provincial, por el cual no sólo percibirán estas actualizaciones sino también, para el caso de los docentes, el cobro de un bono (el segundo) en septiembre, dado que ATEN selló su acuerdo de manera anual.

SFP Firman acuerdo paritarias ATE Gobierno (10) Sebastián Fariña Petersen

El incremento que los estatales percibieron en abril se calculó en base a los datos de inflación del primer trimestre (enero, febrero y marzo), lo que dio un 9,13 por ciento.

Las actualizaciones salariales trimestrales de manera automática se basan en una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC y la inflación neuquina. El aumento previo había impactado con los salarios de enero.