Las imágenes de Cabo Cañaveral mostraron una gran bola de fuego durante una maniobra previa al lanzamiento del vehículo espacial.

Así explotó el cohete New Glenn de Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, en una prueba en Florida.

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó durante una maniobra previa al lanzamiento en Cabo Cañaveral, Estados Unidos . El incidente ocurrió en una plataforma de la compañía aeroespacial fundada por Jeff Bezos y quedó registrado en distintos videos que comenzaron a circular después del hecho.

Las imágenes mostraron una gran bola de fuego alrededor de la plataforma de Florida donde se encontraba el vehículo espacial. “ Experimentamos una anomalía durante la prueba de ignición de hoy. Todo el personal ha sido contabilizado. Proporcionaremos actualizaciones a medida que sepamos más”, comunicó Blue Origin en la red social X.

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que el incidente ocurrió fuera de operaciones bajo licencia de ese organismo y señaló que no hubo impacto sobre la circulación aérea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BNONews/status/2060165505541968248%20&partner=&hide_thread=false WATCH: Blue Origin's New Glenn rocket explodes on launch pad in Cape Canaveral, Floridapic.twitter.com/QXsGaAWuZL — BNO News (@BNONews) May 29, 2026

Inicialmente, no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni se detalló el alcance de los daños ocasionados en el cohete tras el estallido.

Los videos de la explosión del New Glenn

Las grabaciones difundidas en redes sociales mostraron fuego alrededor de la estructura del New Glenn segundos después del incidente. En otras grabaciones también se observó una intensa columna de humo saliendo de la plataforma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ItsAlexQuinn/status/2060198211281698908%20&partner=&hide_thread=false Video of the Aerial view of New Glenn exploding from Orlando Airport pic.twitter.com/WaYDFXYw1t — Alex Quinn (@ItsAlexQuinn) May 29, 2026

El episodio ocurrió mientras el vehículo espacial realizaba tareas previas a una futura misión del programa desarrollado por Blue Origin.

Personal de emergencia intervino en el área afectada dentro de las instalaciones de Cabo Cañaveral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JConcilus/status/2060176723535331334%20&partner=&hide_thread=false This is my video of the explosion of the Blue Origin New Glenn rocket at Cape Canaveral’s pad LC-36 a short time ago. Includes video & audio from roughly 5 miles away near Jetty Park. That was an absolutely enormous explosion!



Note: Thankfully, Blue says all staff are OK. pic.twitter.com/YePg5OmXd8 — JohnCn (@JConcilus) May 29, 2026

La falla anterior del cohete de Blue Origin

La explosión registrada en Florida ocurrió pocas semanas después de la última misión del New Glenn, realizada el 19 de abril. Durante ese vuelo, la primera etapa del cohete logró aterrizar correctamente sobre una barcaza marítima, pero la segunda etapa no consiguió colocar su carga útil en una órbita segura.

La misión transportaba el satélite BlueBird 7 de AST SpaceMobile. Después de ese incidente, la FAA inició una investigación para determinar las causas de la falla técnica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lucasvaugh91298/status/2060204582790185243%20&partner=&hide_thread=false Language Warning



The moment New Glenn Exploded, caught live reaction. The fact that they can feel the heat at the distance they are at, is pretty incredable.



Sorry for the set back for @JeffBezos hopefully they got good data.pic.twitter.com/Y8oJ6wZx1M — Lucas Vaughn (@lucasvaugh91298) May 29, 2026

A comienzos de esta semana, Blue Origin había anunciado que avanzaba con los preparativos para retomar los vuelos del New Glenn pese a los problemas registrados durante la misión anterior.

La cuarta misión del programa tenía previsto transportar 48 satélites destinados a incorporarse a la constelación de internet Project Kuiper, impulsada por Amazon.

Qué es el New Glenn, el cohete de Blue Origin

El New Glenn es un cohete de gran capacidad diseñado por Blue Origin para el transporte de cargas pesadas y satélites comerciales. El programa forma parte de los proyectos espaciales impulsados por Jeff Bezos.

La compañía realiza desde hace años pruebas y tareas de desarrollo en Cabo Cañaveral, uno de los principales centros espaciales de Estados Unidos.

Entre los objetivos previstos para las próximas misiones se encontraba el transporte de satélites vinculados al proyecto de internet espacial Project Kuiper.