El momento de terror de ocho personas atrapadas durante horas en una montaña rusa a 30 metros de altura

Bomberos trabajaron con arneses y una escalera telescópica para evacuar uno por uno a los ocupantes del juego mecánico.

Ocho personas quedaron atrapadas durante horas en una montaña rusa a 30 metros de altura en Texas

Ocho personas quedaron suspendidas a 30 metros de altura en una montaña rusa de Texas, Estados Unidos , después de que una falla mecánica detuviera el convoy en plena subida inicial de la atracción.

El operativo de emergencia en la atracción Iron Shark del parque Galveston Island Historic Pleasure Pier se extendió durante casi cuatro horas y obligó a desplegar un complejo procedimiento de evacuación .

La situación obligó a la intervención del Departamento de Bomberos de Galveston y a distintos equipos de rescate, que trabajaron sobre la estructura metálica de la montaña rusa para retirar a cada ocupante de manera individual.

Según informó Kurt Koopman, portavoz de la policía de Galveston, las maniobras comenzaron luego de una llamada de emergencia recibida cerca de las 5:40 de la tarde, cuando el tren de la atracción quedó detenido en una de las zonas más elevadas del recorrido.

“El Departamento de Bomberos de Galveston está en la escena. Hay ocho pasajeros atrapados en la montaña rusa Iron Shark”, informó Koopman durante las primeras horas del operativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/abc7newsbayarea/status/2060167274166698044&partner=&hide_thread=false A terrifying roller coaster rescue is underway in Galveston, Texas Thursday. A car became stuck on a vertical track, leaving eight people dangling at the very top of the ride. Firefighters are using a long-ladder truck to reach the riders several stories above the ground. Crews… pic.twitter.com/Wma3RxQMWQ — ABC7 News (@abc7newsbayarea) May 29, 2026

Con el avance de las tareas, las autoridades confirmaron que los rescatistas lograron evacuar primero a tres personas, mientras el resto permanecía sobre la estructura a la espera de ser evacuado.

El procedimiento avanzó lentamente debido a que solo podía retirarse a un ocupante por vez mediante sistemas de seguridad especiales.

Cómo rescataron a las personas atrapadas en la montaña rusa

Imágenes aéreas difundidas por medios locales mostraron a los bomberos trabajando junto al convoy inmovilizado sobre los rieles.

Para completar el rescate, los equipos de emergencia utilizaron un camión con escalera extensible y arneses de seguridad. Cada pasajero fue asegurado individualmente antes de iniciar el descenso hasta una zona segura del parque.

El jefe de bomberos de Galveston, Mike Varela Jr., explicó que el diseño del muelle permitió acercar los vehículos de emergencia hasta la parte trasera de la atracción, lo que facilitó parte de las maniobras.

Según detalló, en un momento del operativo la cesta del camión alcanzó su extensión máxima de 105 pies (unos 32 metros) para llegar hasta la posición donde había quedado detenido el convoy. También señaló que el ángulo de la estructura condicionó el desarrollo de las tareas.

“Nos pareció que ese era el ángulo adecuado, especialmente por la forma en que teníamos que sacar a uno de los pacientes, y fue simplemente una medida de seguridad por nuestra parte”, dijo Varela.

Durante el procedimiento, los rescatistas mantuvieron contacto permanente con los ocupantes para explicarles cada paso antes de colocarles los sistemas de sujeción necesarios para el descenso.

“Un trabajo increíble”: el jefe de Bomberos elogió el operativo

Tras finalizar el operativo, Mike Varela Jr. indicó que todas las personas evacuadas se encontraban en buen estado y sin lesiones reportadas.

Montaña rusa 3 Los rescatistas mantuvieron contacto permanente con las personas atrapadas para explicarles cada paso del operativo.

“No tengo palabras suficientes para elogiarlos esta noche. Son de primera categoría, hicieron un trabajo increíble, es un momento de orgullo, un orgullo ser jefe aquí”, declaró el jefe de bomberos.

Y agregó: “Nos tomó casi cuatro horas lograr este final feliz, pero les aseguro que siento un gran alivio ahora mismo, especialmente cuando el último miembro del equipo bajó de la escalera y todos podemos regresar a la estación y volver a casa”.

La explicación del parque de diversiones

El director de operaciones de Pleasure Pier, Terry Turney, indicó que la atracción presentó un desperfecto mecánico mientras realizaba la subida inicial, aunque afirmó que el sistema de seguridad respondió correctamente y detuvo automáticamente el funcionamiento del juego.

Turney señaló que el parque decidió solicitar asistencia inmediata del Departamento de Bomberos para garantizar una evacuación controlada y segura de todos los ocupantes.

También confirmó que la montaña rusa permanecerá fuera de servicio hasta completar una revisión exhaustiva de los sistemas mecánicos y de seguridad.

La Iron Shark fue inaugurada en 2012 y es una de las atracciones principales del muelle turístico de Galveston. La estructura alcanza una altura de 100 pies (poco más de 30 metros), supera los 83 kilómetros por hora y cuenta con una caída de 95 grados y varias inversiones sobre el Golfo de México.

Entre los atrapados había estudiantes

El Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD) informó que entre los ocupantes había estudiantes que participaban en una excursión organizada por Energized para alumnos de STEM Academy y de la preparatoria STEM Academy.

“Agradecemos que todos los estudiantes, el personal y los acompañantes se encuentren a salvo. La administración escolar está en contacto directo con las familias de todos los estudiantes que participaron en la excursión. Agradecemos la labor de rescate de los servicios de emergencia y del personal del parque”, expresó el distrito escolar mediante un comunicado.