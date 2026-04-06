Video: falló una montaña rusa y quedaron todos colgados durante 20 minutos

Se vivieron momentos de mucho miedo. Todo ocurrió mientras los ocupantes permanecían detenidos a varios metros de altura.

Momentos de pánico y tensión se vivieron este Viernes Santo en el Parque de la Costa , cuando, la montaña rusa se detuvo repentinamente en altura y obligó a interrumpir el juego. Los ocupantes permanecieron inmovilizados durante 20 minutos hasta que el personal logró asistirlos, en medio de la mirada atenta de otros visitantes.

El episodio se produjo en una de las jornadas con mayor afluencia por el fin de semana largo de Semana Santa , cuando el parque, situado en el partido bonaerense de Tigre , estaba repleto de visitantes que acudían a disfrutar de los juegos.

El desperfecto mecánico se produjo en la atracción conocida como “El Desafío”, una de las montañas rusas más intensas del parque. Según testigos presenciales, el problema se habría originado cuando una parte del mecanismo se dañó repentinamente.

Todos colgados: así fue el momento en que la montaña rusa se paralizó

Uno de las personas que estaba haciendo la fila para subir al juego, registró el momento exacto del hecho y lo difundió en su cuenta de TikTok.

“Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”, explicó el joven en un video que rápidamente se viralizó desde su cuenta.

Embed @telefenoticias Una montana rusa del Parque de la Costa falló este fin de semana y dejó a una decena de personas suspendida en el aire por unos 20 minutos Un testigo de la escena contó que una cadena "se salió y se partió", por eso el juego se frenó. "No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”, explicó El episodio se pudo resolver sin mayores inconvenientes ni hubo herido sonido original - telefe noticias

Las imágenes muestran el carrito detenido en una pendiente elevada, con los pasajeros inmovilizados y a la espera de asistencia, mientras desde abajo otros visitantes observaban con preocupación.

De acuerdo a los testimonios difundidos, las personas que estaban a bordo permanecieron casi media hora detenidas en lo alto del recorrido, sin posibilidad de descender por sus propios medios. Durante ese tiempo, la escena generó nerviosismo tanto entre quienes estaban en el juego como entre el público que presenciaba la situación desde el suelo.

Si bien no se reportaron heridos, el episodio provocó momentos de angustia e incertidumbre. Finalmente, el personal del parque logró asistir a los ocupantes y garantizar su descenso seguro.

Parque de la Costa

Tras la viralización del video, numerosos usuarios compartieron experiencias similares en redes sociales, lo que encendió el debate sobre el estado de las atracciones.

Una mujer comentó que meses atrás había vivido una situación parecida: “También se había roto la misma montaña rusa. Estuvo más de media hora parada con la gente arriba. Tengan cuidado porque ya viene teniendo varias fallas”.

Otra usuaria relató un episodio distinto pero igualmente alarmante. “A la montaña rusa roja se le habían volado unas ruedas. Menos mal que había redes, porque si no podría haber sido muy peligroso. Parecía la película Destino Final”, aseguró.

Incluso el propio autor del video respondió a algunos comentarios confirmando que había presenciado situaciones similares: “Nos pasó algo con las cadenas, empezaron a volar pedazos para todos lados. Fue muy shockeante, aunque por suerte nadie salió lastimado”.

Parque de la Costa.

Por su parte, una vecina de la zona que dijo vivir a pocas cuadras del parque fue aún más contundente: “Doy fe de que el predio tiene cero mantenimiento. Los juegos están oxidados”, afirmó en uno de los comentarios que circularon junto al video.

La gran afluencia de público amplificó el impacto del incidente, ya que cientos de personas pudieron observar en vivo lo ocurrido o conocerlo rápidamente a través de redes sociales.

La viralización del video contribuyó a que el hecho tuviera amplia repercusión y generara preocupación entre quienes planeaban visitar el parque durante esos días.

Hasta el momento, el Parque de la Costa no difundió un comunicado oficial detallando las causas del desperfecto ni las medidas adoptadas tras el incidente.