Villa Gesell celebró el 25 de Mayo con un sándwich de miga de seis metros: cómo lo hicieron

Residentes y turistas se reunieron enla villa atlántica para La Criolla, un evento que combinó tradición y gastronomía local.

El sándwich de miga elaborado en Villa Gesell midió 6 metros y alcanzó un récord histórico.

Villa Gesell celebró el 25 de Mayo con una nueva edición de La Criolla, un evento que combina tradición y gastronomía local. Vecinos y turistas se acercaron para participar de las actividades y presenciar el principal atractivo del domingo: la elaboración de un sándwich de miga de seis metros, que marcó un nuevo récord en la celebración.

La décima edición del evento contó con gran convocatoria durante todo el fin de semana largo, pero quienes fueron el domingo tuvieron un premio extra, ya que pudieron disfrutar del sándwich de miga que fue compartido entre todos.

La elaboración del sándwich gigante estuvo a cargo de “La Tabla” y “Tuty” , que unieron fuerzas para crear "El Chacarero" .

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Cómo prepararon el sándwich gigante

Según reportaron medios de Villa Gesell, el "mega sandwich" tenía cuatro capas con jamón, queso, huevo duro, tomate y lechuga. Además de ser el más largo del que se tenga registro en toda la historia de la localidad bonaerense, podría ser considerado el más extenso del país.

Sus creadores ya anunciaron que el año que viene intentarán superarse con un sándwich de miga aún más largo.

"La Criolla" empezó como un evento por el 25 de Mayo en el partido bonaerense de Villa Gesell, pero a lo largo de una década se convirtió en un clásico para disfrutar de la gastronomía y el espíritu gregario aun cuando se terminó la temporada turística. Este lunes seguían los festejos con música en vivo y shows de danza.

Sándwich de miga

Sándwich de miga: el origen de un clásico que no pasa de moda

El sándwich de miga es un clásico bien argentino, pero su origen tiene influencia europea.

Se inspira en el tramezzino italiano y, más atrás en el tiempo, en los delicados sándwiches de té ingleses, que se preparaban con pan blanco sin corteza y rellenos suaves. A fines del siglo XIX y principios del XX, con la gran inmigración italiana en Argentina, esa idea se adaptó al gusto local.

Rellenos de jamón y queso o lechuga y tomate los sándwich de miga son un clásico de la panadería argentina 1200 x 678.png Rellenos de jamón y queso o lechuga y tomate, los sándwich de miga son un clásico de todo tipo de fiestas en la Argentina.

En el país evolucionó rápidamente: se empezó a usar pan de miga (pan lactal sin corteza) y se multiplicaron los rellenos, desde los más simples como jamón y queso hasta combinaciones más elaboradas. Además, se popularizó su formato en capas y en grandes cantidades, ideal para reuniones y celebraciones.

Con el tiempo, el sándwich de miga se convirtió en un ícono de la gastronomía argentina, presente en cumpleaños, fiestas y eventos.