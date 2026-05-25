Fue arrestado en Minas Gerais tras ser denunciado en pleno paseo familiar. Otro pasajero alertó que el hombre le sacaba fotos al nene de 7 años.

Escándalo en Brasil: detuvieron a otro argentino por filmar a un nene negro y mandar mensajes racistas

Un nuevo episodio de discriminación protagonizado por un ciudadano argentino en Brasil generó fuerte repercusión por estas actitudes racistas y xenófobas ocurridas en ese país. En esta oportunidad, un hombre de 63 años terminó detenido luego de fotografiar y filmar a un niño negro durante un paseo turístico y compartir las imágenes junto a comentarios racistas.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana en el tradicional tren turístico Maria Fumaça , que realiza el recorrido entre las ciudades históricas de São João del-Rei y Tiradentes , en el estado brasileño de Minas Gerais . El acusado, identificado como Eduardo Ignacio, fue arrestado por efectivos de la Policía Militar de Brasil tras ser denunciado por la madre del menor.

Según trascendió, todo ocurrió mientras la familia celebraba un cumpleaños con el paseo turístico. Cerca de las 10 de la mañana, otro pasajero que viajaba detrás de ellos les advirtió de manera discreta que un hombre ubicado a pocos metros estaba tomando fotografías y grabando videos del niño de siete años de manera insistente.

A partir de esa situación, la madre decidió enfrentar al sospechoso y le pidió que mostrara el contenido de su teléfono celular. En un primer momento, el argentino negó haber tomado imágenes del chico y se resistió a entregar el dispositivo. Sin embargo, posteriormente la mujer logró acceder al contenido y descubrió conversaciones privadas en las que aparecían las fotos del menor acompañadas por mensajes discriminatorios relacionados con el color de piel.

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De acuerdo con la denuncia presentada ante las autoridades brasileñas, en uno de los mensajes el hombre afirmaba que podía “tomarlo como esclavo”. Además, en otra conversación hacía referencia a “tomar una esclava” para cuidar a las nietas de la persona con la que intercambiaba mensajes.

La situación provocó indignación inmediata entre los pasajeros y también entre trabajadores del tren turístico, quienes intervinieron rápidamente para evitar que el sospechoso abandonara el lugar antes de la llegada de la Policía Militar.

Según informaron medios brasileños, el hombre permaneció retenido dentro de uno de los compartimentos del tren hasta que el recorrido finalizó y arribaron los efectivos policiales. Posteriormente fue trasladado a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei, donde quedó detenido mientras avanza la causa judicial por el delito de racismo, una figura que en Brasil contempla penas severas.

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La madre del niño declaró ante las autoridades y relató el fuerte impacto emocional que sufrió la familia durante una jornada que originalmente estaba destinada a un festejo. “Es mi cumpleaños, pasé todo el día en la comisaría”, expresó ante medios locales luego de formalizar la denuncia.

Además, manifestó preocupación por el contenido encontrado en el teléfono celular del acusado y sostuvo que temió por lo que podría haber ocurrido. La investigación ahora busca determinar si existieron otros episodios similares y si el detenido compartió ese tipo de imágenes o mensajes con más personas.

Comunicado oficial

En medio de la repercusión pública que tomó el caso, la empresa VLI, encargada de operar el tren turístico Maria Fumaça, difundió un comunicado oficial en el que expresó su “total rechazo a cualquier acto de discriminación o racismo”. También aseguró que colaborará con las autoridades brasileñas aportando toda la información necesaria para la investigación.

Tiempo atrás, una mujer argentina también había sido detenida luego de insultar con expresiones racistas a un trabajador de un bar, mientras que otro ciudadano terminó arrestado tras mantener una discusión violenta con empleados de una empresa de alquiler de autos.

Hasta el momento, el consulado argentino en Brasil no emitió declaraciones públicas sobre la situación judicial del detenido. Eduardo Ignacio continuará a disposición de la Justicia brasileña mientras se peritan los elementos secuestrados y se analiza el contenido completo de su teléfono celular.