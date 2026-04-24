La abogada acusada de racismo en Brasil suma una nueva complicación: una ONG reclama una pena más dura

CEAP, una organización que defiende a sectores marginalizados, quiere presentarse como amicus curiae y agravar el castigo de la joven argentina.

Tras pagar una fianza de 18.500 dólares , Agostina Páez (29) sigue desde Argentina el avance de la acusación por racismo que afronta en Brasil. Pero la situación de la joven abogada santiagueña puede complicarse debido a la presentación de una ONG brasileña, que reclama una pena más severa y una reparación "a la sociedad brasileña".

Páez pasó 75 días detenida en Río de Janeiro, acusada de injuria racial por hacerle gestos discriminatorios a empleados de un bar en Ipanema . Tras el desembolso de casi 20 mil dólares , la abogada pudo dejar Brasil, voló a Buenos Aires y luego se trasladó a su Santiago del Estero natal.

Sus días en esa provincia se vieron agitados por declaraciones y gestos de su padre, Mariano Páez, que imitó los movimientos racistas que hizo su hija y que se viralizaron en redes sociales.

Los gestos del padre ahora son la clave para la presentación judicial del Centro de Articulación de Poblaciones Marginalizadas (CEAP).

Agostina Páez- abogada argentina- NA (Mariano Sánchez)

Tras la evaluación de las imágenes y las declaraciones, la ONG sostiene que la injuria racista fue una conducta surgida de su familia.

Por ahora, la argentina tendría que hacer un resarcimiento equivalente a 120 salarios mínimos para las víctimas, lo que representa unos US$39.000 al cambio actual. Sin embargo, la organización no gubernamental -fundada hace 37 años- ahora pide que se eleve ese monto y que el dinero se canalice a proyectos sociales con participación de Argentina y Brasil.

Agostina Páez. Padre. Agostina Páez habló sobre los videos virales de su padre, luego de su largo proceso judicial en Brasil.

Carlos Nicodemos, abogado de CEAP, explicó que el objetivo es que haya "una indemnización por el daño moral a la víctima, pero también una reparación colectiva a la sociedad brasileña", según declaraciones que recogió La Nación.

En ese sentido, la ONG cuestionó la decisión del juez Guilherme Duarte, que ofreció el pago de la fianza para que Agostina Páez siguiera el proceso desde Argentina, ya que hasta el momento -alegan- la Justicia hizo más por la acusada que por la reparación de las víctimas.

Desde Santiago del Estero, la abogada y su familia pueden seguir la fase de alegatos finales de la fiscalía y la defensa, antes de la sentencia definitiva. Antes, la Justicia debe definir si acepta la incorporación de CEAP como amicus curiae.

Las polémicas declaraciones del padre de Agostina Paez

En un segundo video filtrado, se escucha al empresario de transporte referirse a la situación judicial de su hija. Páez aseguró que la multa de 18.000 dólares, pagada en Brasil como compensación por los gestos racistas, fue cubierta íntegramente con sus propios recursos.

En ese contexto, recalcó que no recibió apoyo económico de los estados nacional ni provincial y manifestó su desprecio institucional. “Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, se le oye decir en el material audiovisual.

papá de Agostina Páez donde replica el gesto racista que hizo su hija en Brasil

Ante la viralización de las imágenes, Mariano Páez alegó que las filmaciones fueron realizadas mediante el uso de inteligencia artificial. Sin embargo, su hija Agostina se mostró acongojada por la situación y publicó un descargo en sus redes sociales para desvincularse de las acciones de su padre.