Tecnología, inversión y empleo: Sancor Seguros fortalece su presencia en Neuquén

La empresa reforzó su participación en el Polo Científico Tecnológico, un espacio clave para el desarrollo productivo y la articulación público-privada.

En el marco de sus 80 años de trayectoria en Argentina , la empresa aseguradora Sancor Seguros reinauguró este jueves sus oficinas en Neuquén Capital .

Las instalaciones, ubicadas en Juan B. Justo 275, fueron totalmente renovadas con nuevo diseño, ampliación de la capacidad de atención y más tecnología.

En este marco, las autoridades de Sancor Seguros realizaron también una conferencia de prensa y una reunión informativa con clientes, productores y autoridades, en el Polo Científico Tecnológico.

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Una apuesta al futuro

La elección del Polo como punto de reunión no fue casual. Desde la compañía remarcaron que representa una apuesta concreta a la innovación, la generación de conocimiento y el crecimiento económico.

En ese sentido, el CEO de Sancor Seguros, Alejandro Simón, destacó la decisión de invertir en el desarrollo del espacio incluso en etapas tempranas. “Decidimos invertir para que este edificio viera la luz incluso más rápido que otros sectores del polo”, explicó.

“Fue una apuesta por Neuquén, una apuesta por la tecnología”, remarcó. “Fue una apuesta por Neuquén, una apuesta por la tecnología”, remarcó.

El representante también vinculó esta decisión con la identidad histórica de la empresa: “Hace 80 años nacimos en el interior profundo, en Sunchales, en lugares donde otros no querían estar, y hoy somos la aseguradora más grande del país”, sostuvo y agregó: “Ese ADN se mantiene y se refleja en este tipo de inversiones, que apuntan a generar empleo y desarrollo”.

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Un lugar estratégico

Durante la reunión, el presidente de Sancor Seguros, Carlos Casto, subrayó que el objetivo es que el Polo Tecnológico tenga un rol activo dentro del entramado productivo local. “Buscamos que tenga vida propia, con capacitaciones y actividades, incluso abierto a otras empresas”, indicó, al remarcar la necesidad de consolidar un espacio dinámico que articule conocimiento e innovación.

Por su parte, el Gerente de Unidad de Negocios Río Negro, Neuquén y Chubut, Miguel Carruozzo, destacó el valor estratégico del Polo dentro del crecimiento de la compañía en la región. “Es un espacio muy importante que se está desarrollando en Neuquén y estamos orgullosos de formar parte”, afirmó.

Asimismo, remarcó la trayectoria de la firma en la zona, con más de 70 años de presencia.

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Una presencia clave

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, señaló que la presencia de empresas como Sancor en la capital es clave para el desarrollo local. “Neuquén es un pulmón económico a nivel provincial y nacional, y cuando una empresa de estas características crece, genera oportunidades”, sostuvo.

Además, recordó que el Polo Científico Tecnológico es el resultado de una apuesta conjunta. “Era un lugar que antes no estaba desarrollado y hoy es un distrito en expansión. Que empresas como Sancor hayan confiado en ese momento fue fundamental”, agregó.

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Sancor, el grupo asegurador de mayor facturación del país

A través de una presentación, las autoridades de la empresa destacaron que Sancor Seguros es actualmente el grupo asegurador de mayor facturación del país, con un 13% de participación de mercado y liderazgo en segmentos clave como seguros de personas y agropecuarios, además de posicionarse en el podio de las principales líneas patrimoniales.

También se remarcó su presencia entre los 30 grupos empresarios más importantes de Argentina, su reconocimiento en rankings como Merco por desempeño en talento y gestión ESG, y su participación en los Premios Prestigio.

A nivel de unidades, Prevención ART mantiene su liderazgo histórico, Prevención Salud superó los 300.000 afiliados y Prevención Retiro se consolidó como el segundo operador del mercado. Como hito internacional, la compañía fue además seleccionada por la Universidad de Harvard como caso de estudio de negocio exitoso, reforzando su posicionamiento y proyección global.

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Más allá de los indicadores, el mensaje central de la jornada fue claro: la innovación y la tecnología como ejes del futuro. En ese escenario, el Polo Tecnológico de Neuquén aparece como un espacio estratégico para potenciar el desarrollo, generar empleo y consolidar a la ciudad como uno de los principales centros económicos del país.