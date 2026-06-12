La identidad será confirmada tras la autopsia. Los indicios apuntan a que es uno de los dos desaparecidos buscados en Neuquén y Río Negro.

Hallaron un cuerpo en el río Neuquén, cerca de la península Hiroki: las dos hipótesis que se manejan

El hallazgo de un cuerpo en las aguas del río Neuquén , a la altura de Península Hiroki del lado rionegrino, abrió una nueva etapa en la investigación por la desaparición de un hombre que había sido visto por última vez el pasado 20 de mayo, cuando se arrojó al cauce para escapar luego de ser sorprendido presuntamente intentando robar elementos del interior de una camioneta.

Mientras se aguardan los resultados de la autopsia y la confirmación oficial de la identidad, las primeras hipótesis apuntan a que los restos podrían corresponder al hombre buscado desde hace más de dos semanas . El procedimiento quedó bajo intervención judicial y participan tanto la Policía de Río Negro como la de Neuquén.

Según se había informado previamente, el sospechoso fue descubierto por el propietario de un vehículo en inmediaciones del Parque del Este . Al advertir la presencia del dueño, escapó y decidió lanzarse al río con la intención de evitar ser detenido.

Desde entonces se desplegaron intensos operativos de búsqueda, aunque hasta ahora no habían arrojado resultados positivos. El hombre desaparecido se llama Héctor Luis Llamani, de 32 años.

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En declaraciones a Canal 7, el comisario rionegrino Diego Domínguez confirmó que el hallazgo se produjo durante la tarde del jueves. "Ayer entre las 14:30 y las 15 tomamos conocimiento de la aparición de este cuerpo sobre el río Neuquén, en frente a Hiroki", indicó.

Identidad del fallecido: las dos posibilidades

El jefe policial explicó que actualmente existen dos personas desaparecidas cuya búsqueda involucra a las fuerzas de ambas provincias: el hombre buscado por la Policía de Neuquén y un joven desaparecido en Río Negro. Sin embargo, sostuvo que las características físicas observadas en el cadáver hallado hacen presumir que se trataría del caso investigado en Neuquén.

"Por una cuestión de contexto y teniendo en cuenta las características físicas, todo indicaría que podría llegar a ser el muchacho que busca la Policía de Neuquén", señaló durante la entrevista televisiva.

Domínguez precisó que la Justicia dispuso la realización de la autopsia en General Roca y que por el momento las autoridades se encuentran a la espera de los resultados forenses, que permitirán establecer la identidad y las causas de la muerte.

El trabajo de búsqueda fue coordinado entre ambas provincias. De acuerdo con el comisario, desde los primeros días se desarrollaron operativos conjuntos sobre ambas márgenes del río.

Hiroki estacionamiento

"Articulamos entre las dos fuerzas y mancomunamos esfuerzos. Nosotros trabajábamos de este lado y ellos del otro lado del río, con el fin de buscar a estas personas", explicó.

Respecto de las circunstancias del hallazgo, Domínguez indicó que la Policía de Neuquén fue la primera en advertir la presencia del cuerpo, aunque éste se encontraba del lado rionegrino del río, por lo que intervino personal de esa provincia.

Ahora la investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá coordinar las actuaciones necesarias para determinar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Si bien desde la Policía de Río Negro reconocieron que los indicios apuntan a la desaparición ocurrida el 20 de mayo, las autoridades remarcaron que aún no existe una confirmación oficial y que será la autopsia la que permita arrojar luz sobre el caso.