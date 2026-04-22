Otro argentino terminó preso por racismo al insultar a una cajera en Brasil.

El hombre fue denunciado por otro argentino testigo de los insultos. El agresor, de 67 años, terminó detenido.

Un nuevo caso de injuria racial, protagonizado por un ciudadano argentino , tuvo lugar este último lunes en Brasil tras el resonante caso protagonizado por la abogada santiagueña Agostina Páez .

Se trata de un hombre de 67 años, José Luis Haile, quien quedó detenido en una cárcel de Río de Janeiro , acusado de injuria racial contra una joven en un supermercado del barrio de Copacabana . Todo empezó por una discusión en un supermercado y terminó con la intervención policial.

Según informó TN, el incidente ocurrió este lunes en una sucursal del supermercado sobre la calle Siqueira Campos, a pocos metros de la playa de Copacabana. La víctima fue identificada como Samara Rodrigues de Lima, de 23 años. La joven trabaja como repartidora para una aplicación de entregas. De acuerdo a la denuncia, la joven se ubicó frente a una caja que estaba por abrir para ganar tiempo con sus pedidos. La cajera demoró unos diez minutos en comenzar a atender. Aparentemente, era por un cambio de turno.

Se trata de un hombre de 67 años, que reside desde hace dos en el país vecino. El caso se suma al antecedente reciente de Agostina Páez

En ese tiempo de espera, el argentino comenzó a quejarse en voz alta por la demora. Samara dijo que la tardanza no era responsabilidad de la cajera, sino que la caja estaba en proceso de apertura cuando él se sumó a la fila.

Según consta en la denuncia, Haile le exigió que se callara con un gesto. Cuando Samara le respondió que no tenía por qué obedecer, el hombre le espetó: “Negra puta” en dos oportunidades. Otro argentino que presenció la discusión fue quien denunció a Haile, que fue demorado por la policía local.

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Antecedente de racismo

El caso más resonante que se vivió desde este verano lo protagonizó la abogada argentina, Agostina Páez, quien fue acusada de injuria racial durante su estadía en Brasil. La mujer finalmente pudo regresar a la Argentina el pasado 2 de abril con la anuencia de la Justicia brasileña que aceptó el habeas corpus presentado por su defensa. De esta manera, podrá esperar el fallo definitorio del juez en el país con sus familiares.

La letrada santiagueña arribó al Aeroparque Jorge Newbery en horas de esta tarde luego de poco más de dos meses de estar retenida en el vecino país, tras el incidente en el bar que devino en una denuncia por realizar gestos racistas contra un mozo de un bar. La joven permaneció hasta hace poco con tobillera electrónica.

150 mil dólares agostina paez Este jueves la fiscalía presentó por escrito y antes el juez sus alegatos finales.

Páez dijo que "tenía terror de ir a la cárcel, y de salir a la calle", y a partir de ahora, para ella "al fin se terminó la pesadilla".

La joven se mostró arrepentida del gesto racista hacia el mozo. "Me arrepiento de haber reaccionado mal, a pesar del contexto, me arrepiento de haber reaccionado de esa manera”, confesó la santiagueña, al recordar el episodio en el que fue prptagonista al retirase de un bar en Río de Janeiro. Poco después, fue detenida, le colocaron una tobillera electrónica y la obligaron a permanecer en Brasil.