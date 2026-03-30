La abogada argentina Agostina Paez vuelve al país: las condiciones y una cifra millonaria

La letrada está acusada de injuria racial y ya reconoció el delito. Tras más de dos meses en Brasil, podrá regresar al país

Agostina Páez la abogada acusada de racismo en Brasil , podrá regresar a la Argentina tras permanecer más de dos meses y medio en Río de Janeiro acusada de hacerles gestos racistas a los empleados de un bar.

La Justicia de Río de Janeiro dio lugar a un habeas corpus presentado por la defensa de la abogada, que deberá pagar una caución equivalente a 60 salarios mínimos para poder dejar el país. Esto equivale a unos 18.500 dólares.

La otra condición que le puso la Justicia brasileña a Páez para poder hacer efectiva su salida de Brasil es mantener actualizado su domicilio residencial y todos sus datos de contacto .

De acuerdo al fallo al que tuvo acceso Clarín, si la abogada santiagueña cumple con estas dos condiciones, se le retirará su tobillera electrónica, recuperará su pasaporte y podrá regresar al país.

abogada argentina Agostina está detenida en Brasil desde enero de este año.

Luego de la audiencia del martes, en la que Agostina aceptó que había cometido un delito y pidió disculpas, su situación parecía destrabarse y encaminarse a un pronto regreso a su casa en Santiago del Estero después de haber pasado 70 días en Río de Janeiro, pero a último momento surgieron trabas.

La fiscalía presentó un escrito porque trascendió el monto que la joven tendrá que pagarle a los damnificados - 150.000 dólares - y entendió que se filtró así un término clave del acuerdo al que llegaron las partes.

El juez, entonces, resolvió hacerle lugar al pedido de la fiscalía y dilatar su resolución para definir conjuntamente sobre el resarcimiento a los tres empleados del bar y la caución que deberá pagar Páez para poder regresar al país.

La letra del fallo, en detalle

En el fallo que se conoció este lunes puntualiza que Páez deberá pagar una "caución por un valor equivalente a 60 salarios mínimos nacionales, a depositar en cuenta judicial vinculada al proceso de origen" y remarcaron que "la suma servirá como garantía de pago de eventual pena de multa y de reparación de daños".

abogada detenida brasil Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil cambia de estrategia para lograr continuar el proceso judicial en Argentina.

También indica que la abogada debe mantener "actualizado su domicilio residencial y sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) en las actuaciones del proceso principal, por intermedio de su abogado constituido, comprometiéndose a atender todas las notificaciones judiciales".

"Una vez acreditado el depósito de la caución, el juez natural de la causa deberá adoptar todas las providencias tendientes a hacer cesar los efectos de las cautelares impuestas, con la devolución del pasaporte de la paciente, el retiro del equipo de monitoreo electrónico, la expedición de los oficios necesarios y también de una autorización de viaje a su país de origen, con la revocación de cualquier restricción de salida del territorio nacional impuesta a la paciente en el marco del proceso originario de este mandamus", concluye el fallo.

La defensa de Páez había anticipado que si la Justicia de Río de Janeiro no habilitaba el hábeas corpus, iban a llegar hasta la Corte Suprema de Brasil.

La mujer afirma haber recibido "amenazas de todo tipo"

Agostina denunció durante estos más de dos meses que recibió amenazas de todo tipo. Confesó que sintió miedo varias veces y hasta grabó un video que publicó en sus redes sociales donde reconoció estar arrepentida.

Agostina está presa en el departamento que alquiló y no por orden de la Justicia brasileña, sino porque no quería salir por el miedo que sintió cada vez que recibió una amenaza, ya sea por redes sociales o de personas que la señalaron por la calle, según reporta Clarín.

En la audiencia del último martes, la joven dijo sentirse arrepentida de realizar gestos y utilizar palabras que la llevaron a estar casi tres meses en Brasil, acusada de injuria racial y utilizando tobillera electrónica.