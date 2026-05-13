Escándalo sexual en un avión: habló la abogada de la mujer involucrada y dio detalles del episodio

Tras la viralización del polémico hecho, la abogada de la mujer rompió el silencio y confirmó que iniciará acciones judiciales.

Este sábado por la madrugada se vivió un insólito episodio en el Aeropuerto Internacional de Rosario , cuando se llevó a cabo la detención -a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)- de dos pasajeros acusados de haber tenido sexo a bordo de un avión .

La difusión del caso alcanzó niveles impensados para los involucrados en este hecho, ya que comenzaron a circular no sólo la identidad de ambos sino también datos personales y familiares. En este sentido Victoria Scoccia , abogada de la mujer demorada, habló sobre lo ocurrido.

"Mi cliente se vio involucrada en una situación totalmente falsa. Ella no tiene nada que ver", sostuvo en diálogo con Cadena 3 Rosario. Sin dejar dudas, la abogada desmintió que Sandra O. (59) haya tenido intimidad con un hombre en el vuelo CM 836 de Copa Airlines proveniente de Panamá.

La integrante del estudio jurídico de Jorge Resegue, aseguró que "todo lo que se está diciendo es absolutamente falso" y sostuvo que su clienta "no tuvo absolutamente nada que ver en el evento" que se viralizó masivamente en redes sociales.

abogada rosario avion (1)

La mujer del escándalo del avión está bajo "asistencia psiquiátrica"

Aunque evitó profundizar en el expediente penal porque "corre por otro carril la investigación", confirmó que existe una causa abierta en Fiscalía. En este sentido, aclaró que hasta el momento "no se realizó una imputación formal y mucho menos existe una condena firme".

En otro pasaje de la entrevista Scoccia expresó preocupación por el estado emocional de su defendida y reveló que atraviesa un delicado momento psicológico debido al impacto del caso. "Es una vida prácticamente destruida”, resumió haciendo alusión a los agravios que ha recibido a través de redes sociales.

"Tuvo que cambiar desde los lugares que frecuentaba hasta su actividad laboral y sus momentos de esparcimiento", contó sobre la nueva vida de Sandra. Además, indicó que actualmente se encuentra "bajo monitoreo médico y asistencia psiquiátrica".

argentinos sexo vuelo

A raíz de las graves consecuencias de su clienta, planteó que el equipo jurídico analiza posibles responsabilidades de distintos actores involucrados en la difusión de imágenes y datos personales.

Según detalló, personas desconocidas consiguieron su número y comenzaron a contactarla directamente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. "Recibe humillaciones, agresiones y burlas de todo tipo", afirmó.

La confusa relación con el hombre a bordo del avión

Scoccia admitió que hubo una situación al menos confusa a bordo del vuelo CM 836 de Copa Airlines, en la cual estuvo involucrado Mauricio C. (54), el hombre que fue demorado por la PSA junto a Sandra O.

"Hubo una situación arriba de la aeronave, en la cual está involcurada una persona de sexo masculino, que es con la que se atribuye falsamente a mi cliente, y en esa situación es la que se ve involucrada mi clienta. Pero ella no tuvo nada que ver en el evento", reiteró.

Scoccia confirmó que se vieron por primera vez arriba del avión que los llevaba de regreso a Rosario, pero ahora quedaron vinculados por este hecho de repercusión nacional.