Video: se peleó con su pareja, quiso entrar a su casa por el balcón y se cayó del cuarto piso

El impacto fue de más de 15 metros de altura. El episodio fue registrado por vecinos y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Máxima tensión se vivió en la ciudad de Rosario , cuando un hombre cayó desde el cuarto piso de un edificio tras mantener una discusión con su pareja. Afortunadamente no murió y fue trasladado consciente al hospital local.

El episodio se registró en un edificio de la intersección de Dorrego y Tucumán y fue filmado por vecinos del lugar . En un primer momento creyeron que se trataba de un robo, pero poco después se confirmó que era un vecino del departamento 4C.

La caída a más de 15 metros podría haber sido brutal, pero fue amortiguada por el capot de un patrullero de la Policía de Santa Fe que estaba allí, lo que le salvó la vida y transformó la escena en el centro de la atención de decenas de vecinos y transeúnte. "Si no hubiera estado el auto, no estaría vivo", dijo una de las vecinas a Telefé Rosario.

Aunque los investigadores buscan determinar cómo llegó a estar colgado allí, testigos revelaron que el hombre intentó reingresar a su vivienda escalando por el exterior tras haber sido expulsado por su pareja en medio de una fuerte discusión.

Un hombre cayó desde un cuarto piso en Rosario, impactó contra un patrullero y sobrevivió

La sospecha que investigan tras la caída

Fuentes policiales revelaron a Infobae que, tras recabar información de testimonios y su pareja, el hombre de 30 años de edad "presenta graves problemática de consumo de estupefacientes y esa causa es la que puede estar vinculada a la acción que realizó".

"Hasta el momento no hay indicios de una discusión previa, si testimonios coincidentes en que esta persona se encontraba alterada", informaron respecto a la posible fuerte discusión con su pareja.

Incluso, el patrullero que amortiguó su caída se encontraba allí a raíz del llamado por una denuncia por posible violencia de género.

cuarto piso rosario

Tras el impacto, equipos del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) arribaron al sitio. El hombre fue hallado consciente en la vereda con múltiples heridas y fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permanece internado bajo observación médica.

Por el momento se descarta un posible intento de suicidio, ya que en las imágenes viralizadas se puede ver como el hombre intenta no caer al vacío, algo que termina ocurriendo debido a no poder sostener el peso de su cuerpo con los brazos.

"Le gritaron: 'Dale' porque se daban cuenta que con el propio peso no podía subir. Terminó cayendo directamente porque no se pudo agarrar", explicó una vecina que vio el momento de la caída.

La Fiscalía que investiga al caso está encabezada por la doctora Mariana Prunotto, perteneciente a la Unidad de Siniestros Viales y Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario.

Era investigado por abuso de una menor y se tiró del cuarto piso de tribunales

En el mes de marzo en provincia de Buenos Aires, un hombre, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado contra una nena de 11 años, se arrojó desde un cuarto piso en tribunales y cayó encima del auto de un juez. Finalmente, murió luego de permanecer varias horas internado en estado crítico en el Hospital San Martín de La Plata.

De acuerdo a la información difundida por fuentes judiciales, el hombre aprovechó un momento de descuido de la custodia y se arrojó por una ventana del cuarto piso hacia el patio interno del edificio. Antes de hacerlo, habría expresado ante la defensora oficial que "no volvía más a la cárcel".