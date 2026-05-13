Incendio en una planta de Vicentin: alertaron por la presencia de material tóxico

La+ firma aseguró que compartirá mayores detalles a medida que avance la investigación criminalística y de seguridad industrial.

Un incendio de gran magnitud se registró el martes por la noche en la planta que la empresa Vicentin posee en la localidad de Ricardone , en el Gran Rosario .

El foco ígneo afectó el área de extracción de la fábrica y obligó a evacuar preventivamente a todo el personal que se encontraba en el predio.

Las llamas se originaron en el predio ubicado en la ruta A012, y pudieron ser sofocadas por varias dotaciones de bomberos.

Desde la empresa confirmaron que no se registraron víctimas ni heridos y toda la dotación que se encontraba en planta fue evacuada. Y durante varias horas, los trabajadores permanecieron sobre la ruta.

La densa columna de humo generó preocupación entre los vecinos de la zona y se recomendó permanecer en los domicilios, con puertas y ventanas cerradas, ya que alertaron por la presencia de material tóxico.

Un incendio afectó un sector de la planta de Vicentin

Según indicaron fuentes cercanas a la investigación, aún se desconocen las causas que originaron el siniestro. Según las primeras informaciones que trascendieron, el fuego se habría iniciado en una cinta transportadora que está ubicada en el área de extracción de la estructura.

Se trataría de la misma área en donde se almacenan materiales inflamables, y esto fue lo que complicó las tareas de control y elevó el nivel de riesgo para quienes trabajaron en el operativo de contención.

El comunicado de Vicentin

Por su parte, el directorio de la empresa emitió un comunicado. “Agradecemos la pronta intervención de los bomberos y fuerzas de seguridad que al momento continúan trabajando para contener el incendio. En la medida que contemos con mayor información la compartiremos a la brevedad para mantener informada a toda la comunidad”, señalaron.

Y destacaron que “de inmediato se activaron los protocolos internos de seguridad y acudieron varias dotaciones de bomberos de las localidades de Ricardone y San Lorenzo; como consecuencia de este rápido y efectivo accionar, no se han producido víctimas ni heridos y toda la dotación que se encontraba en planta fue evacuada y puesta a inmediato resguardo”.

“Al momento sólo se cuenta con información preliminar que aún no permite establecer las causas que originaron el siniestro y las autoridades competentes ya se encuentran abocadas a la pertinente investigación de las mismas”, añadió.

Un importante operativo de bomberos

Ante la gravedad del cuadro, se activó un masivo protocolo de emergencia que incluyó a bomberos voluntarios de Ricardone, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Oliveros, Villa Gobernador Gálvez y Rosario. También participaron bomberos Zapadores, personal de Prefectura Naval y servicios médicos.

bomberos

Sobre las causas del siniestro, la empresa informó que la zona dañada permanece bajo custodia para facilitar la labor de los peritos y autoridades competentes. Hasta el momento, solo se dispone de información preliminar y no se lograron establecer las razones concretas que originaron el fuego.

De esta manera, la firma aseguró que compartirá mayores detalles a medida que avance la investigación criminalística y de seguridad industrial.

Hacia la madrugada de este miércoles, el tránsito en la zona permanecía restringido para facilitar el movimiento de los equipos de emergencia, mientras peritos especializados comenzaban a evaluar la magnitud de los daños materiales en la planta.