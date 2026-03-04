Era investigado por abuso de una menor y se tiró del cuarto piso de tribunales

El hombre tenía 37 años y estaba acusado de abuso sexual grave contra una nena de 11 años.

Una dramática situación se vivió este miércoles en la provincia de Buenos Aires , cuando un hombre, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado contra una nena de 11 años, se arrojó desde un cuarto piso en tribunales y cayó encima del auto de un juez. Finalmente, murió luego de permanecer varias horas internado en estado crítico en el Hospital San Martín de La Plata.

El episodio ocurrió en el edificio judicial ubicado en calle 8 entre 56 y 57, en pleno centro de la capital bonaerense. El acusado, Miguel Zacarías, de 37 año s, había sido trasladado desde la Comisaría Sexta de Tolosa para recibir asesoramiento en la Defensoría Penal N.° 4.

De acuerdo a la información difundida por fuentes judiciales, el hombre aprovechó un momento de descuido de la custodia y se arrojó por una ventana del cuarto piso hacia el patio interno del edificio. Antes de hacerlo, habría expresado ante la defensora oficial que “no volvía más a la cárcel”.

Tras la caída, el cuerpo impactó en el sector de estacionamiento del personal judicial, donde cayó sobre el automóvil del juez Eduardo Silva Pelossi, que sufrió daños en la parte delantera.

muerto cuarto piso la plata

Politraumatismos y muerte cerebral

En el lugar se desplegó un operativo policial y sanitario. El detenido fue asistido de urgencia y trasladado por el SAME al Hospital San Martín de La Plata, donde ingresó con politraumatismos y múltiples fracturas. En un primer parte médico se indicó que presentaba lesiones en una pierna y varias costillas. Debió ser intervenido quirúrgicamente por la gravedad de las heridas y las lesiones internas que había sufrido tras caer desde gran altura.

Sin embargo, con el paso de las horas su estado se agravó y finalmente falleció tras sufrir muerte cerebral, según confirmaron fuentes del caso.

muerto cuarto piso la plata 2

Denunciado por abusar de una niña

Zacarías había sido detenido el pasado martes 3 de marzo e imputado por abuso sexual agravado, en una causa que investigaba la Fiscalía N.° 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield. La víctima del hecho denunciado sería la hermana de su pareja, una niña de 11 años.

Tras el episodio, inicialmente se abrió un expediente por tentativa de suicidio, aunque luego la causa fue recaratulada como suicidio tras confirmarse el fallecimiento del imputado.

El hecho provocó fuerte conmoción dentro del edificio judicial, donde trabajaron durante varias horas efectivos policiales, personal de salud y autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido.