Abuso sexual en una escuela de Trelew: más de 30 testigos declararán en defensa de la maestra acusada

La abogada que representa a los chicos dijo que casi todos son "conocidos o amigos" de ella. La Justicia de Chubut le puso fecha al juicio.

En 2024, cuando se denunciaron los hechos, padres de alumnos protestaron en la escuela de Trelew.

El abogado defensor de Roxana Ortega, la maestra de Trelew acusada de abusos sexuales a tres alumnos de una escuela primaria, presentó más de 30 testigos para que declaren en el juicio oral y público en el que la docente de Chubut será juzgada.

Facundo Bonavitta, el abogado que representa a la imputada, adelantó que propondrá esa lista de testigos, luego de que el Poder Judicial de Chubut confirmó que el próximo 6 de agosto comenzará el juicio, cuya extensión se prevé en al menos 20 días hábiles, en un tribunal presidido por la jueza Marisa Tolomei.

Ortega fue acusada en 2024, originalmente por por dos casos de abuso simple contra nenes de siete años de edad, a los que habría tocado en distintas partes del cuerpo, durante su labor como maestra en la Escuela Nº 201 Atilio Viglione, de Trelew .

Posteriormente, la jueza penal Ivana González incorporó a la causa como presunta víctima a un tercer chico que había declarado como testigo a través del sistema de Cámara Gesell.

Escuela Primaria Nº 201 Atilio Viglione, de Trelew La maestra fue denunciada por padres de la Escuela Primaria Nº 201 de Trelew, en Chubut.

La jueza tomó esa determinación luego de un psicodiagnóstico para verificar que ese relato no hubiera estado construido con la ayuda de algún adulto. El diagnóstico estableció que el niño no mentía.

El pedido de la querella: 16 años de prisión

Los tres hechos que se juzgarán habrían ocurrido entre los meses de abril y junio de 2024, tanto los dos originales como el que fue incorporado posteriormente a la causa.

La Fiscalía calificó provisoriamente la acusación como “abuso sexual simple agravado por ser cometido por la encargada de la educación, en concurso real”.

En caso de que la hallen culpable, Ortega podría ser condenada hasta a 16 años de prisión si se hace lugar al pedido que, según anticipó, realizará la querella. Las familias de los tres niños son representados por la misma abogada, Gladys Olavarría.

La ley establece un mínimo de 3 años y un máximo de 30 para los hechos que se juzgarán, pero también determina que se suman los mínimos de cada hecho, lo que podría influir de manera sustancial en la condena definitiva.

Trelew: por qué no hay juicio por jurados

Semanas atrás, Olavarría aclaró que aunque se habla de “tres hechos”, en realidad se trata de tres niños que refirieron haber sido víctimas en más de una ocasión por parte de la misma docente.

La letrada subrayó la solidez de las declaraciones de los menores. “Los relatos no solo son coherentes en el tiempo, sino también en las circunstancias de modo, lugar y autoría”, señaló.

Dijo, también, que los informes profesionales concluyeron que ninguno de los testimonios de los nenes fue inducido o construido por terceros.

“Hay elementos de prueba muy fuertes”, aseguró la abogada, y dijo además que la mayoría de los más de 30 testigos presentados por la defensa son conocidos o amigos de la imputada.

Si bien la querella había analizado la posibilidad de pedir un juicio por jurados, pero la normativa vigente en la provincia de Chubut no lo permite en casos de concurso de delitos, aun cuando la pena sea elevada. Esto obliga a que a que el debate se realice ante un tribunal unipersonal.