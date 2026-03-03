Muerte y misterio en Chubut: una explosión y un incendio que se llevó la vida de un conocido pastelero

Ocurrió en Comodoro Rivadavia . El cuerpo de la víctima fue hallado en medio del humo mientras los bomberos aún combatían el fuego.

El incendio de una vivienda, cuya causa aún es materia de investigación, dejó como trágico saldo la muerte de un reconocido pastelero de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut .

El siniestro se produjo a última hora de la tarde del lunes en una casa ubicada sobre la calle Ferrocarril Patagónico 184, en el barrio de Kilómetro 5, y movilizó a bomberos, personal policial y servicios de emergencia.

Cuando el fuego finalmente pudo ser extinguido, se halló en el lugar el cuerpo de un hombre que luego fue identificado como Bernardino Villarroel, de 78 años, un histórico repostero comodorense conocido como “ Nino ”.

Según informaron las autoridades, Nino, que estaba jubilado, vivía solo en su casa y era paciente oncológico. Vecinos del repostero afirmaron que se escuchó una explosión en la casa antes de que se iniciara el fuego.

Las hipótesis de la Policía de Chubut

Ricardo Espósito, jefe de la Comisaría General Mosconi de la Policía de Comodoro Rivadavia, contó que el alerta por el incendio fue recibido en la seccional alrededor de las 18.30, y que cuando el primer móvil policial llegó al lugar ya “estaba trabajando personal de bomberos sofocando el fuego”.

Mientras continuaban batallando contra las llamas, los bomberos sacaron al exterior de la vivienda a Nino Villarroel ya fallecido. Médicos del Hospital Regional Víctor Sanguinetti que arribaron al sitio en una ambulancia confirmaron el deceso.

De acuerdo con las pericias iniciales realizadas por personal de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y la Unidad Regional, el fuego afectó principalmente la cocina y una de las habitaciones de la vivienda, mientras que el resto de la casa no presentó daños de consideración.

Sobre la posibilidad de que haya explotado algún artefacto doméstico, el comisario dijo que aún se estaba tratando de establecer qué había ocurrido y que no se descartaba ninguna hipótesis.

Tampoco descartó que hubiera habido alguna acción intencional. “Estamos esperando que se expida la gente del Ministerio Público Fiscal. Después de eso recién vamos a saber, pero por el momento no se descarta ninguna hipótesis”, afirmó.

Se escuchó una explosión

Por su parte, el el jefe del Destacamento Nº2 de Bomberos Voluntarios, Diego Galleguillo, confirmó que en el lugar trabajaron dos unidades del destacamento Nº 2 y que el hallazgo del cuerpo de Villarroel se produjo mientras combatían el incendio, aunque al principio pensaron que se trataba de alguien más joven, “de unos 60 años”.

“No sé cuánto tiempo se tardó en sacarlo, pero al disiparse el humo, se ve a esta persona en el piso”, relató. Dijo, también, que el humo era “mucho” y “espeso, por lo que habrá que determinar la causa".

Según Galleguillo, las puertas delantera y trasera de la casa estaban abiertas cuando los bomberos llegaron, ya que los vecinos habían tratado de ventilar el lugar, sin poder hacer otra cosa.

También citó testimonios de vecinos que sostuvieron que se escuchó una explosión momentos antes del incendio.

Villarroel era un repostero muy conocido y querido en Comodoro Rivadavia, donde sus servicios de catering eran moneda corriente en casamientos y cumpleaños de quince.

Prácticamente hasta el final de su vida continuó llevando adelante su vocación, a la antigua, sin celular, con un cuaderno con números de teléfono y pedidos, y un teléfono fijo en el que, si no lo encontraban, había que dejarle en el contestador el mensaje que él respondería en cuanto lo oyera.

“Fiel, generoso y siempre dispuesto a acompañar”, lo describieron en una sentida publicación en Facebook tras conocerse la noticia de su fallecimiento.