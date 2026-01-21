"Entrar por última vez": el dramático operativo con cupos y custodia en Comodoro Rivadavia

El municipio abrió una “ventana” horaria para que los vecinos ingresen al sector derrumbado para recuperar desde colchones hasta electrodomésticos y vehículos atrapados.

Una rampa improvizada en el ingreso a uno de los barrios de Comodoro Rivadavia que quedó inhabitable.

La escena se repite desde temprano: familias que vuelven con lo puesto, listas en mano, con la urgencia de recuperar lo que quedó adentro.

En Comodoro Rivadavia , el derrumbe y los deslizamientos del cerro Hermitte dejaron barrios enteros bajo evacuación , y en medio del riesgo inminente de nuevos desplazamientos, las autoridades permiten el reingreso controlado para sacar pertenencias esenciales sin poner en riesgo a los vecinos en una zona que “todavía se mueve”.

Según explicó el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, la Policía establece el perímetro y controla el ingreso de personas al área, mientras el Municipio acompaña a los damnificados en el retiro de bienes.

El esquema contempla una franja acordada de 8 a 20 para que los evacuados puedan volver por vehículos, electrodomésticos y elementos de primera necesidad, en un circuito supervisado.

Screenshot_37 Los vecinos intentan recuperar lo indispensable.

El operativo, además, busca evitar situaciones caóticas: durante la jornada se registraron discusiones en los accesos entre vecinos y personal policial, en parte por la ansiedad lógica de quienes quieren salvar lo que se pueda, y también por el temor a nuevos movimientos del terreno.

Rampa de tierra y autos atrapados

Uno de los puntos críticos eran los vehículos que habían quedado dentro del barrio. Para descomprimir esa tensión, las autoridades abrieron un camino y armaron una rampa sobre la calle Cerro Dragón, con trabajos habilitados luego de la evaluación de geólogos. Eso permitió empezar a evacuar autos y ordenar la circulación.

Desde Defensa Civil señalaron que en el barrio Sismográfica buscan retirar más de 20 autos que quedaron encerrados por las roturas del asfalto. La salida, remarcaron, será progresiva y siempre sujeta a que se garantice primero la seguridad de las familias.

“Nos dejaron con las cosas tiradas”: la bronca de los vecinos

Para muchos, el regreso no es “volver a casa”, sino entrar por última vez. En ADNSur, una vecina contó que tuvo que salir con un colchón y caminar varias cuadras hasta el punto de control; en ese contexto, su urgencia era concreta: recuperar cocina y heladera antes de que el inmueble termine de ceder. En el mismo relato, afirmó que le dijeron que a esa zona “no” podrá volver a habitarse.

“Saqué algunas cosas, como ropa, y un colchón. Lo puse en la calle, mientras esperaba que subiera una camioneta para ayudarme. Pero vino la Policía y me dijo que ya no iba a subir más nadie”, relata.

Screenshot_38 El ingreso a los barrios está controlado por Policía.

Otro hombre, también en el ingreso al barrio, mostró su enojo: "Nos dejaron con las cosas tiradas en la calle. Tuvimos que cargarlo todo a pie, no dejaron que nadie nos viniera a buscar. Tampoco me dejaron subir acompañada ni con unas valijas que yo había llevado para meter la ropa”.

En Defensa Civil reconocen que el criterio, por ahora, es permitir ingresos en poca cantidad y de forma controlada, porque siguen registrándose movimientos. Incluso mencionaron que durante la madrugada hubo nuevos desplazamientos, un dato que explica por qué el acceso no puede ser libre.

En tanto, para evitar robos y brindar tranquilidad, el municipio informó que por la noche se monta un control estricto: alrededor de 80 personas de personal municipal y 150 efectivos policiales quedan afectados a la custodia del perímetro. La evacuación, estimaron, alcanza a unas 190 familias entre propietarios e inquilinos.