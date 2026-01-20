Derrumbe en Comodoro Rivadavia: advierten que la zona no debería volver a habitarse

Videos muestran cómo la ladera del cerro Hermitte todavía sigue inestable. El municipio amplió la autoevacuación a más barrio.

En Comodoro Rivadavia , el derrumbe del cerro Hermitte dejó de ser solo un hecho puntual y pasó a leerse como un proceso en curso . Mientras las evacuaciones se sostienen y el perímetro sigue bajo control , la discusión se corre hacia lo que viene: si esas zonas podrán volver a ocuparse o si, como advierten especialistas, el riesgo ya es estructural y la salida será definitiva.

El geólogo Nicolás Foix (UNPSJB-CONICET) fue contundente al hablar del futuro de las áreas afectadas: señaló que los movimientos de remoción en masa en la ladera sur del Hermitte son un fenómeno natural y recurrente , documentado desde mediados del siglo pasado, y recomendó no seguir urbanizando ni sosteniendo obras civiles en ese sector porque “se va a seguir moviendo”.

Foix recordó que la inestabilidad de la ladera sur del cerro está documentada desde mediados del siglo pasado. “Es un lugar que se conoce de riesgo geológico hace muchos años, yo compartí hace unos días una figura de la década de 1950 , donde ya se conoce esta situación”, explicó, en diálogo con el sitio El Chubut, en referencia a material publicado entre 1949 y 1950.

El especialista detalló que el fenómeno no es nuevo ni repentino, sino parte de un proceso de larga data. “Es un lugar que sistemáticamente va fluyendo, son pequeños movimientos que a veces generan pequeñas rupturas en las casas, pero cada tanto tiempo, a veces décadas, tiene movimientos importantes”, señaló. En ese sentido, explicó que la tensión se acumula durante años hasta que “se libera en un momento”.

Un lugar con mucho riesgo en Comodoro Rivadavia

Foix fue contundente al referirse al futuro de las áreas afectadas. “En principio, es un lugar de mucho riesgo y es un proceso que va a seguir ocurriendo. Así como pasó desde la década del 50, o antes, en algún momento va a volver a ocurrir”, sostuvo al ser consultado sobre si deberían dejar de ser habitables.

“La sugerencia es no utilizarlos porque es un lugar de riesgo. Que no haya ningún tipo de obra civil, ningún camino, ninguna red de gas, tendidos eléctricos, porque tarde o temprano van a sufrir”, advirtió.

En la misma línea, el geólogo José Paredes (UNPSJB) sostuvo que la recomendación técnica es remover infraestructura urbana y que “no deben volver las familias” por el riesgo extremo de nuevos desplazamientos, con peligros que podrían reactivarse ante lluvias o reacomodamientos del terreno.

Barrio Médanos, en peligro latente por deslizamientos

Sobre la evolución del proceso natural del cerro, el geólogo advirtió que, si bien puede estabilizarse, la situación no mejorará en cuanto al movimiento y explicó que la recomendación es que se remueva toda la infraestructura urbana, con lo cual ya no podría ser habitada por los vecinos que debieron ser evacuados.

“Es un riesgo altísimo, no deben volver las familias allí, ni buscar ningún tipo de arreglo urbanístico”, señaló Paredes.

Al respecto, advirtió que existe riesgo de nuevos derrumbes ante la llegada de lluvias o, incluso, a futuro, cuando se produzcan otros reacomodamientos del terreno.

Comodoro: nuevos desprendimientos y evacuaciones que se amplían

Con el correr de las horas, el operativo se extendió. Tras un informe técnico elevado al Comité de Emergencia Municipal, el municipio solicitó la autoevacuación preventiva del barrio Médanos, al pie del Hermitte, ante la posibilidad de un impacto directo si se desprende una masa mayor de suelo.

En ese barrio, además, vecinos reportaron que se cortó el suministro de gas como medida preventiva, por el riesgo de rotura de cañerías ante nuevos desplazamientos.

Y la inestabilidad no dio tregua: este martes se registraron dos nuevos desprendimientos del cerro Hermitte, uno del lado de Médanos y otro hacia Sismográfica, lo que reforzó la decisión de mantener las medidas de seguridad y el acceso restringido.