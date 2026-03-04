Anulan la absolución de una enfermera sospechada de robar vacunas del Covid para afiliados de Camioneros

Casación revocó el fallo y ordenó un nuevo pronunciamiento. La habían acusado de entregar dosis del hospital de Comodoro Rivadavia a la obra social del gremio.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la absolución de una de las dos enfermeras procesadas por el hurto de vacunas Sputnik V contra el coronavirus en el marco de un escándalo que involucró a más de 20 integrantes del Sindicato de Camioneros . El tribunal ordenó que el caso vuelva a instancia de definición y se dicte un nuevo fallo.

El 6 de junio del año pasado , el Tribunal Oral Federal había absuelto a Gabriela Vanesa Torres bajo el argumento de que la Fiscalía había modificado la calificación legal en su contra durante la etapa de procesamiento, lo que —según entendió— vulneraba el principio de congruencia y el derecho de defensa de la acusada. Con ese fundamento, declaró la nulidad del alegato acusatorio y la mujer quedó libre de culpa y cargo.

Sin embargo, los camaristas Carlos Mahiques y Diego G. Barroetaveña decidieron por revocar esa decisión, mientras que el juez Juan Gemignani quedó en minoría.

Torres, enfermera del Hospital Regional, había sido imputada junto con la ya condenada Analía Muñoz por coordinar la sustracción de al menos 30 dosis de la vacuna rusa entre el 29 de diciembre de 2020 y el 27 de enero de 2021, cuando las dosis todavía llegaban al país en cuentagotas y estaban reservadas exclusivamente para los grupos de riesgo.

Según la acusación, esas dosis fueron utilizadas para vacunar a 21 personas vinculadas al gremio de Camioneros que no formaban parte de los grupos prioritarios de aquel momento, a cambio de una contraprestación económica para las enfermeras.

De encubrimiento a hurto de vacunas

Durante la instrucción, Torres había sido procesada por encubrimiento, al estimarse que su rol fue coordinar la conservación y el uso de las vacunas. Pero en el debate oral, el fiscal Teodoro Nürnberg le atribuyó el delito de hurto, lo que motivó la mencionada anulación del alegato por parte del tribunal de primera instancia.

La Cámara, en cambio, consideró que ese cambio fue estrictamente jurídico y no alteró los hechos investigados. "La plataforma fáctica no se vio alterada (…) La variación que se produjo fue jurídica y no fáctica, por ende no hay sorpresa defensista ni violación al principio de congruencia", sostiene el fallo.

Sindicato Camioneros Chubut - robo vacunas covid

Los magistrados remarcaron que lo determinante para garantizar el derecho de defensa es que la acusación recaiga sobre el mismo hecho desde la indagatoria hasta el juicio oral. Señalaron además que los episodios fueron descriptos de manera idéntica en todas las etapas procesales y que la pena solicitada resultaba incluso más favorable para la imputada dentro de la escala legal aplicable.

La condena de un hombre de Camioneros quedó firme

En el mismo fallo, la Cámara rechazó el recurso de la defensa de Marcos Eugenio Paura y dejó firme su condena a dos años y seis meses de prisión en suspenso. Paura, colaborador de la obra social del sindicato, fue declarado responsable de cohecho activo por haber entregado dinero para que la enfermera incumpliera sus obligaciones.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Paura había instigdo a la enfermera a que consiguiera las vacunas por fuera del circuito legal -ya que en ese momento se debía vacunar prioritariamente a mayores de 70 años, personal expuesto y personas de riesgo-, a cambio de una suma de dinero que, de acuerdo con lo que se estableció, fue de $15.000 de aquel momento.

Por eso, incluso, el acusador había pedido una pena superior que la de Muñoz, que fue morigerada por el Tribunal con otra que no implicaba cumplimiento efectivo.

El juicio al exsecretario general y 20 afiliados, en un limbo

En aquella primera instancia, además, los jueces habían aceptado que los 21 socios de la obra social de Camioneros que habían sido imputados quedaran fuera del proceso judicial, aceptando el pedido de sus defensas de suspensión del juicio a prueba, a cambio de una reparación económica y el cumplimiento de reglas de conducta durante un año.

Sin embargo, como sucede ahora con la absolución de la enfermera, solo tres meses más tarde Casación revocó esa aceptación y ordenó que todos sean juzgados, incluido el exsecretario general de Camioneros en Comodoro, Jorge Taboada, que estaba entre los involucrados.

Jorge Taboada, secretario general de la seccional Chubut de Camioneros Jorge Taboada, secretario general de la seccional Chubut de Camioneros.

Los otros tres acusados -las dos enfermeras y el representante de la obra social que pagó la coima- habían realizado la misma solicitud, pero les fue denegada y debieron afrontar un proceso que resultó en la condena de dos de ellos y ahora, se reabre con la orden de revisar la única absolución.

Con ello, se reactiva una vez más el debate judicial sobre uno de los casos de corrupción más resonantes de los últimos años en Chubut, en el que todo avanza despacio: en diciembre, se suspendieron las audiencias para el juicio a los 21 integrantes del gremio, que sigue en un limbo.